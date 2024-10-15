Захід почав "реально" втомлюватися від війни в Україні, — глава МЗС Фінляндії

На Заході почали поки що неформально обговорювати способи досягти припинення бойових дій в Україні, зазначає очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Увагу і ресурси відволікає Близький Схід.

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Західні держави дедалі більше втомлюються у своїй підтримці України, сподіваючись на якусь форму вирішення конфлікту. Про це пише Financial Times з посиланням на міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен.

Вона зазначила, що деякі західні посадовці у приватному порядку розпочали обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, попри те що російська армія окупувала близько 20% території України.

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Посадовиця наголосила, що втома від війни "реальна".

"І вона зростає", – підкреслила Валтонен.

Глава зовнішньополітичного відомства відзначила, що минулого місяця під час сесії Генеральної асамблеї ООН домінував у дискусіях конфлікт на Близькому Сході. І саме він зараз відволікає увагу і ресурси від ситуації в Україні.

"Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання", – наголосила Валтонен, додавши, що обидва конфлікти насправді дуже тісно пов'язані, але європейцям важливо усвідомити, що дозвіл Росії перемогти підірве довіру до стримування.

Нагадаємо, радник голови офісу Михайло Подоляк розповів виданню The Wall Street Journal, що для завершення війни Україні потрібно отримати далекобійну зброю партнерів із Заходу та дозвіл на удари цією зброєю по російській території. Якщо ці пункти не виконають, то війна затягнеться надовго і скомпрометує західну політику.

Своєю чергою глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що президент Володимир Зеленський і Рада національної безпеки і оборони України не забороняли переговори з Росією. Заборона стосувалася лише діалогу з Володимиром Путіним.