Становище покращилося, але ситуація критична: президент Фінляндії про бої в Україні

За словами Александра Стубба, Гельсінкі визначився з позицією і продовжить підтримувати Київ, адже саме Москва — загроза для безпеки номер один.

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Наразі не можна точно сказати, коли повномасштабна війна в Україні, яка триває понад 2 з половиною роки, закінчиться. Ситуація загалом критична. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Yle.

За його словами, той факт, що вже почалися якісь розмови про мир, є позитивним моментом. Зокрема йдеться про формулу миру українського президента Володимира Зеленського, яка передбачає повернення територій, безпекові гарантії, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому... Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", — заявив Александр Стубб.

При цьому через те, що Гельсінкі обрав свій бік, це ускладнює його завдання — стати посередником у переговорах.

Щодо обмежень для України з боку Заходу у використанні зброї для ударів по Росії фінський президент заявив, що цього бути не повинно і заборони необхідно зняти. Пов'язано це з тим, що Києву потрібне таке рішення для самооборони і це входить у межі міжнародного права. При цьому удари не повинні відбуватися по цивільних об'єктах.

У Кремлі ж можуть готувати нові гібридні операції, припустив президент Фінляндії, і в майбутньому їх буде більше. Як приклад він навів інформаційну діяльність противника, ситуацію на кордоні та саботаж.

"Загроза безпеці (для Фінляндії, — ред.) номер один — це Росія, але наразі немає причин для занепокоєння, — підсумував Александр Стубб.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб назвав чотири складові початку мирних переговорів України з РФ. За його словами, Гельсінкі є прихильником Києва, однак питання виходу Росії з окупованих територій не може бути висунуте як передумова для можливих переговорів.