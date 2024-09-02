Положение улучшилось, но ситуация критическая: президент Финляндии о боях в Украине

По словам Александера Стубба, Хельсинки определился с позицией и продолжит поддерживать Киев, ведь именно Москва — угроза для безопасности номер один.

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Сейчас нельзя точно сказать, когда полномасштабная война в Украине, которая продолжается более 2 с половиной лет, закончится. Ситуация в целом критическая. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, передает Yle.

По его словам, тот факт, что уже начались какие-то разговоры о мире, являются положительным моментом. В частности речь идет о формуле мира украинского президента Владимира Зеленского, которая предусматривает возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад… Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется", — заявил Александер Стубб.

При этом из-за того, что Хельсинки выбрал свою сторону, это усложняет его задачу — стать посредником в переговорах.

Касаемо ограничений для Украины со стороны Запада в использовании оружия для ударов по России финский президент заявил, что этого быть не должно и запреты необходимо снять. Связано это с тем, что Киеву нужно такое решение для самообороны и это входит в рамки международного права. При этом удары не должны происходить по гражданским объектам.

В Кремле же могут готовить новые гибридные операции, предположил президент Финляндии, и в будущем их будет больше. В качестве примера он навел информационную деятельность противника, ситуацию на границе и саботаж.

"Угроза безопасности (для Финляндии, — ред.) номер один – это Россия, но на данный момент нет причин для беспокойства, – подытожил Александер Стубб.

Напомним, 31 июля сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб назвал четыре составляющие начала мирных переговоров Украины с РФ. По его словам, Хельсинки является сторонником Киева, однако вопрос выхода России с оккупированных территорий не может быть выдвинут как предпосылка для возможных переговоров.