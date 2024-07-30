Президент Финляндии Стубб назвал четыре составляющие начала мирных переговоров Украины с РФ

Александр Стубб, который является сторонником Киева, считает, что вопрос выхода России с оккупированных территорий не может быть выдвинут как предпосылка для возможных переговоров.

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В вопросе переговоров между Украиной и Россией "достигнута точка, когда их нужно начинать". Такое мнение в интервью французскому изданию Le Monde высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Он считает, что желание президента Украины Владимира Зеленского видеть Россию на втором Саммите мира является "правильным разыгрыванием карт". По его словам, Киев сейчас находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад.

"Они получают оборудование и средства, необходимые для удержания своих позиций. Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной с блокированием американской помощи и трудностями Европы с доставкой техники в Киев. Также нет никакого российского прорыва. По данным нашей разведки, Россия не продвигается вперед, а ее потери еще больше, чем раньше. Путин думал, что Запад устанет от войны. Он думал, что может дождаться американских выборов. Но он ошибся", — отметил президент Финляндии.

На вопрос журналиста, пора ли уже говорить о переговорах или даже территориальных уступках со стороны Украины, Стубб ответил, что нужно различать возможный дискуссионный процесс, который не является самоцелью, и мир. Он подчеркнул, что "начало переговоров не означает, что вы собираетесь идти на уступки".

По мнению Стубба, президенту Зеленскому нужны четыре элемента для того, чтобы этот процесс стал окончательным.

"Первый касается территорий, которые сейчас оккупированы Россией, и это будет только его решением. Во-вторых, Украине нужны гарантии безопасности. И здесь мы можем помочь через двусторонние соглашения и возможный путь в НАТО и, конечно, в Европейский Союз. В-третьих, необходимо правосудие для преследования российских военных преступников. Наконец, Зеленский нуждается в поддержке для восстановления своей страны", — сказал финский президент.

Он добавил, что путь к миру понятен и он предусматривает вывод Россией своих войск. В то же время нельзя рассматривать этот вывод как предварительное условие.

"Мы должны убедить глобальный Юг, что то, что делает Россия — это империализм. В их интересах остановить этот конфликт. Если бы Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить Путину и сказать: "Хватит". Китай мог бы сделать многое, чтобы остановить боевые действия", — считает Стубб.

Напомним, 15 июля The New York Times сообщало, что Украина планирует переговоры о прекращении боевых действий. В них должны принять участие представители России.

28 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на войне в Украине наживаются "западные военные барны", которые "подливают бензин в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь пожар"