"Україна перебуває у набагато сильнішій позиції": Фінляндія закликала почати переговори з РФ

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, початок переговорів не означає, що потрібно йти на поступки.

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Україна та Росія повинні почати перемовини про закінчення війни, і йдеться не про "умиротворення", а про реальне розв'язання конфлікту. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Зараз ми наближаємося до моменту, коли слід розпочинати переговори. Реальність така, що до цих переговорів слід залучити Китай, країни глобального Півдня та Росію", — сказав Стубб.

Він також зазначив, що необхідно вести мову саме про вирішення конфлікту, "а не просто про умиротворення".

На думку президента Фінляндії, Володимир Зеленський правильно розігрує свої карти.

"Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва", — зазначив Стубб.

За його словами, початок переговорів не означає, що потрібно йти на поступки.

Він також підкреслив, що за даними фінської розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати набагато більші, ніж це було раніше.

"Путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що зможе дочекатися американських виборів. Але він помилявся", — наголосив Стубб.

Нагадаємо, 3 липня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що залежність Росії від Китаю досягла такого рівня, що Пекін міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком.

6 червня Александр Стубб заявив, що Фінляндія готова продовжити надавати допомогу, однак не має наміру відправляти свої війська в Україну.