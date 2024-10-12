"Стосується тільки Путіна": Зеленський і РНБО не забороняли переговори з Росією, — Єрмак (відео)

Указ президента України забороняє переговори лише з Володимиром Путіним, а не з Росією взагалі. Насамперед після довгого мовчання росіянам можуть вручити план перемоги Києва.

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Президент Володимир Зеленський і Рада національної безпеки і оборони України не забороняли переговори з Росією. Заборона стосувалася лише діалогу з Володимиром Путіним, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі єдиного телемарафону.

"Рішення РНБО стосується неможливості вести переговори з Путіним. Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція незмінна: коли буде готовий план [перемоги України], на другому саміті ми не відкидаємо можливість присутності представників РФ, яким може бути презентовано цей план", — заявив глава Офісу.

Указ Зеленського про заборону переговорів із Путіним підписано 30 вересня 2022 року, документ закріплює відповідне рішення РНБО.

"Констатувати неможливість проведення переговорів із Президентом Російської Федерації В. Путіним", — ідеться в першому пункті.

Путін закликав владу України скасувати указ Зеленського про заборону будь-яких переговорів із РФ. Зеленський на Саміті Кримської платформи у вересні 2024 року говорив, що для переговорів із РФ потрібні спеціальні повноваження, яких поки що немає ні в кого.

Нагадаємо, Зеленський обіцяв, що формула миру буде готова в листопаді 2024 року. У ній викладуть справедливе завершення війни, план уже презентували у США.

В Україні також хочуть організувати другий Саміт миру до кінця 2024 року за участю Росії. Прямі двосторонні переговори з Москвою на зустрічі виключені.