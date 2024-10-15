Запад начал "реально" уставать от войны в Украине, — глава МИД Финляндии

На Западе начали пока неформально обсуждать способы достичь прекращения боевых действий в Украине, отмечает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Внимание и ресурсы отвлекает Ближний Восток.

Related video

Западные государства все больше устают в своей поддержке Украины, надеясь на какую-то форму решения конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

Она отметила, что некоторые западные чиновники в частном порядке начали обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то что российская армия оккупировала около 20% территории Украины.

Важно

Положение улучшилось, но ситуация критическая: президент Финляндии о боях в Украине

Чиновница отметила, что усталость от войны "реальная".

"И она растет", — подчеркнула Валтонен.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что в прошлом месяце во время сессии Генеральной ассамблеи ООН доминировал в дискуссиях конфликт на Ближнем Востоке. И именно он сейчас отвлекает внимание и ресурсы от ситуации в Украине.

"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос", — подчеркнула Валтонен, добавив, что оба конфликта на самом деле очень тесно связаны, но европейцам важно осознать, что разрешение России победить подорвет доверие к сдерживанию.

Напомним, советник главы офиса Михаил Подоляк рассказал изданию The Wall Street Journal, что для завершения войны Украине нужно получить дальнобойное оружие партнеров с Запада и разрешение на удары этим оружием по российской территории. Если эти пункты не выполнят, то война затянется надолго и скомпрометирует западную политику.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны Украины не запрещали переговоры с Россией. Запрет касался только диалога с Владимиром Путиным.