"Залишилося 3 км до кордону": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на Новопавлівському напрямку

Російські окупанти не зможуть виконати поставлене перед ними завдання і до 9 травня дійти до кордону з Дніпропетровською областю, а також обійти Покровськ і оточити його.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, ЗС РФ за допомогою ДРГ намагаються пробратися у місто, але це не ті формати, які заслуговують уваги. Він говорить, що з 2023 року Сили оборони бачать під Покровськом скупчення техніки, але РФ вже 2 роки не може захопити місто і станом на зараз росіяни навіть не стоять на адміністративному кордоні населеного пункту.

"На Новопавлівському напрямку ЗС РФ не можуть обійти Покровськ, вони намагалися це зробити якийсь час тому, коли йшли в напрямку Котлиного і оточити Покровськ, але ця спроба провалилася і вони відійшли назад. Абсолютно очевидно, дійти до кордонів з Дніпропетровщиною до 9 травня вони не дійдуть, залишилося 3 кілометри, а навіть якби б дійшли, я не бачу в цьому тактичної мети", — сказав Трегубов.

Він додав, що це не те, чим РФ може хвалитися в нинішній ситуації.

Нагадаємо, що російські окупанти посилили штурми на Новопавлівському напрямку. Для цього застосовують великі групи піхоти. При чому, не ховаючись, пересуваються по відкритій місцевості і стають легкими цілями для українських дронів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ почали застосовувати для ударів по Україні нові ударні дрони невідомого типу. Він несе 3 кілограми вибухівки і здатний здолати 80 кілометрів. Вперше такий дрон росіяни застосували для удару по Сумах.