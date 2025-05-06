"Осталось 3 км до границы": в ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на Новопавловском направлении

Российские оккупанты не смогут выполнить поставленную перед ними задачу и до 9 мая дойти до границы с Днепропетровской областью, а также обойти Покровск и окружить его.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, ВС РФ с помощью ДРГ пытаются пробраться в город, но это не те форматы, которые заслуживают внимания. Он говорит, что с 2023 года Силы обороны видят под Покровском скопление техники, но РФ уже 2 года не может захватить город и по состоянию на сейчас россияне даже не стоят на административной границе населенного пункта.

"На Новопавловском направлении ВС РФ не могут обойти Покровск, они пытались это сделать какое-то время назад, когда шли в направлении Котлиного и окружить Покровск, но эта попытка провалилась и они отошли назад. Совершенно очевидно, дойти до границ с Днепропетровщиной до 9 мая они не дойдут, осталось 3 километра, а даже если бы дошли, я не вижу в этом тактической цели", — сказал Трегубов.

Он добавил, что это не то, чем РФ может хвастаться в нынешней ситуации.

Напомним, что российские оккупанты усилили штурмы на Новопавловском направлении. Для этого применяют большие группы пехоты. При чем, не прячась, передвигаются по открытой местности и становятся легкими целями для украинских дронов.

Также сообщалось, что ВС РФ начали применять для ударов по Украине новые ударные дроны неизвестного типа. Он несет 3 килограмма взрывчатки и способен преодолеть 80 километров. Впервые такой дрон россияне применили для удара по Сумах.