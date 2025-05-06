Интоксикация "победобесием": ВС РФ в Донецкой области потеряли страх и передвигаются строем (видео)

Российские оккупанты усилили штурмы на Новопавловском направлении. Для этого применяют большие группы пехоты. При чем, не прячась, передвигаются по открытой местности и становятся легкими целями для украинских дронов.

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Об этом сообщили в отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"У противника наблюдается высокий уровень интоксикации "победобесием". Настолько потеряли страх, что передвигаются в направлении наших позиций большими, кучными группами пехоты. Почти строем. Продолжают задействовать мопеды. Но дроноводы 3-го механизированного батальона работают не теряя бдительности", — сообщили в бригаде.

Бойцы отметили, что пехота бригады крепко держит позиции, а враг несет многочисленные потери.

Также на Новопавловском направлении ВС РФ приблизились к Новоалексеевке и разрушают село КАБами. Об этом в своем телеграм-канале пишет военнослужащий Сил обороны с позывным "Мучной".

"Продолжаются штурмовые действия на подступах к Алексеевке, наши бойцы умело останавливают атаки, фиксируют продвижение и уничтожают врага. В районе Богатыря происходит сплошной ад, противник буквально контролирует подступы к селу, часть хряков все еще находится в восточной части. Авиация кладет очень сильно, засыпает село КАБами и ФАБами", — проинформировал он.

"Мучной" сообщил, что украинские военнослужащие наносят ответные удары. Также противник попытается снова запустить транспорт и сосредоточить силы по периметру и начать уже полноценный бой за село.

"Логистические пути в прямом смысле уже простреливаются, поэтому подвезти подкрепление удается 50 на 50. Эвакуация тоже стоит под большим вопросом, как мы будем забирать раненых", — написал военный.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 мая сообщалось, что на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Одрадного.

Напомним, что на Покровском направлении ВСУ стаблизировали ситуацию и смогли вернуть некоторые позиции.