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Інтоксикація "побєдобєсієм": ЗС РФ на Донеччині втратили страх і пересуваються строєм (відео)

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ЗС РФ на Новопавлівському напрямку

Російські окупанти посилили штурми на Новопавлівському напрямку. Для цього застосовують великі групи піхоти. При чому, не ховаючись, пересуваються по відкритій місцевості і стають легкими цілями для українських дронів.

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Про це повідомили у окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"У противника спостерігається високий рівень інтоксикації "побєдобєсієм". Настільки втратили страх, що пересуваються в напрямку наших позицій великими, кучними групами піхоти. Майже строєм. Продовжують задіювати мопеди. Але дроноводи 3-го механізованого батальйону працюють не втрачаючи пильності", — повідомили у бригаді.

Бійці зазначили, що піхота бригади міцно тримає позиції, а ворог зазнає чисельних втрат.

Також на Новопавлівському напрямку ЗС РФ наблизилися до Новоолексіївки і руйнують село КАБами. Про це у своєму телеграм-каналі пише військовслужбовець Сил оборони з позивним "Мучной".

"Продовжуються штурмові дії на підступах до Олексіївки, наші бійці вміло зупиняють атаки, фіксують просування та знищують ворога. В районі Багатиря відбувається суцільне пекло, противник буквально контролює підступи до села, частина кнурів все ще перебуває у східній частині. Авіація кладе дуже сильно, засипає село КАБами і ФАБами", — проінформував він.

"Мучной" повідомив, що українські військовослужбовці завдають ударів у відповідь. Також противник спробує знову запустити транспорт і зосередити сили по периметру та розпочати вже повноцінний бій за село.

"Логістичні шляхи в прямому сенсі вже прострілюються, тому підвезти підкріплення вдається 50 на 50. Евакуація теж стоїть під великим питанням, як ми забиратимемо поранених", — написав військовий.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 травня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку ЗСУ стаблізували ситуацію і змогли повернути деякі позиції.