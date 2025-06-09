На вихідних зафіксували найбільше перекидання техніки ЗС РФ з півдня: куди рухались колони

Російська військова техніка прямувала з Криму та Херсонської області. Вона включала понад 10 САУ, системи ППО, колони на понад 40 вантажівок з боєкомплектами й живою силою.

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Про це 9 червня повідомив у соцмережах керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу. Зафіксовано щонайменше 10 САУ в стані "нова", та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО", — передав він.

Андрющенко підкреслив, що далі техніку вантажать на залізницю й перекидають у Курську область. Фактично ці ресурси перекидають на Сумщину. При цьому на одиницях техніки переважає тактичне маркування, яке виглядає як трикутник в трикутнику.

"Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму. Розбираємось", — додав голова Центру вивчення окупації.

Лейтенант Сил оборони "Алекс" 9 червня заявив, що Сумщина нині — це "Вовчанський напрямок минулого літа". ЗС РФ наступають, але через нестабільність лінії боєзіткнення, захисники можуть вести більш маневрові бої й намагатися витіснити ворога.

"Але є одне "але" — роль дронів значно зросла на полі бою, ніж було це минулого року, тому і промутити подібні операції з контратаками — буде важко, але при грамотному плануванні цілком можливо", — зауважив "Алекс".

Нагадаємо, у The Economist повідомили, що літній наступ у ЗС РФ називають "останнім ривком", щоб зламати українців. Мета операції — забезпечити символічну перемогу президенту Володимиру Путіну "майже за будь-яку ціну".

8 червня у Кремлі й Міноборони РФ заявили про наступ окупантів у Дніпропетровській області. У Генштабі ЗСУ спростували заяви, запевнивши, що бої точаться на Донеччині.