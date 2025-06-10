Сожженные танки, штурмы в направлении Днепра и успех под Сумами: где продвинулись ВС РФ (карты)

Российским оккупантам удалось продвинуться в Сумской области и еще на двух направлениях. Также враг не оставляет попыток прорваться в Днепропетровскую область и закрепиться в селе Комар.

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О продвижении врага 10 июня сообщили в DeepState.

Аналитики передали, что ВС РФ продвинулись вблизи Юнаковки (Сумское направление), а также Яблоновки (Торецкое направление) и Малиновки (Запорожское направление).

Юнаковка на карте боевых действий Фото: Deep State

Кроме того, по данным DeepState, оккупанты не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область. В последние дни в сети появляется все больше кадров с того направления, но россияне с видео — уже ликвидированы.

"Со слов подразделений, которые там несут оборону, кацапы штурмуют ежедневно. По ним наносится поражение как с мест выдвижения, так и во время штурмовых действий", — проинформировали аналитики.

ВС РФ пытаются прорваться в Днепропетровскую область Фото: Deep State

Лейтенант Сил обороны "Алекс" сообщил, что в село Комар на Покровском направлении зашли оккупанты, но "большинство из них не вышли". Тела вражеских бойцов остались в восточной части населенного пункта. Попытки врага закрепиться не имели результата, но с юга он до сих пор пытается просачиваться.

Комар на карте боевых действий Фото: Deep State

Военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов уточнил, что ВС РФ пытались прорваться в Комар на трех танках. Два из них "эффектно зажарили" военнослужащие ДШВ.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что ВС РФ "так быстро продвигаются в Сумской области", потому что военное командование и местные власти "списывают имущество" вместо подготовки обороны, а бригады отступают.

Руководитель Купянской РВА Андрей Канашевич заявил, что 7 июня российские оккупанты зашли в Кондрашовку. Это направление чиновник описал как достаточно активное, враг пытается там продвигаться.