Спалені танки, штурми в напрямку Дніпра і успіх на Сумщині: де просунулись ЗС РФ (карти)

Російським окупантам вдалося просунутись в Сумській області й ще на двох напрямках. Також ворог не полишає спроб прорватись у Дніпропетровську область й закріпитись у селі Комар.

Related video

Про просування ворога 10 червня повідомили у DeepState.

Аналітики передали, що ЗС РФ просунулись поблизу Юнаківки (Сумський напрямок), а також Яблунівки (Торецький напрямок) і Малинівки (Запорізький напрямок).

Юнаківка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Окрім того, за даними DeepState, окупанти не полишають спроб зайти в Дніпропетровську область. Останніми днями у мережі з’являється все більше кадрів з того напрямку, але росіяни з відео — вже ліквідовані.

"Зі слів підрозділів, які там несуть оборону, кацапи штурмують щодня. По них наноситься ураження як з місць висування, так і під час штурмових дій", — проінформували аналітики.

ЗС РФ намагаються прорватись у Дніпропетровську область Фото: Deep State

Лейтенант Сил оборони "Алекс" повідомив, що у село Комар на Покровському напрямку зайшли окупанти, але "більшість з них не вийшли". Тіла ворожих бійців залишились у східній частині населеного пункту. Спроби ворога закріпитись не мали результату, але з півдня він і досі намагається просочуватися.

Комар на карті бойових дій Фото: Deep State

Військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов уточнив, що ЗС РФ намагались прорватись у Комар на трьох танках. Два з них "ефектно засмажили" військовослужбовці ДШВ.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла заявила, що ЗС РФ "так швидко просуваються в Сумській області", бо військове командування та місцева влада "списують майно" замість підготовки оборони, а бригади відступають.

Керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив, що 7 червня російські окупанти зайшли в Кіндрашівку. Цей напрямок чиновник описав як досить активний, ворог намагається там просуватись.