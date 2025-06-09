ЗС РФ зайшли в новий населений пункт на Харківщині: подробиці від РВА (мапа)

Російська армія 7 червня зайшла в Кіндрашівку, що у Харківській області. У окупаційних військових там немає логістики, вони локалізовані.

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Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації (РВА) Андрій Канашевич, пише "Суспільне".

Кіндрашівський напрямок він характеризує як достатньо активний, російські військові намагаються там просуватися.

"Те, що показують зараз DeepState, я б не називав якимось там проривом або подібною термінологією. Там була нечисленна група, яка зайшла в лісочок посередині Кіндрашівки. Вони локалізовані там, у них немає логістики. Це питання часу, коли ця група буде ліквідована", — каже очільник адміністрації.

Ситуація на фронті: що кажуть у DeepState

Аналітики раніше повідомляли, що противник нещодавно підіймав прапор в центрі Кіндрашівки з метою створення видимості об'єктивного контролю над селом. За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села, а саме група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів.

"Прорідженість лінії зіткнення, яка зростає, породжує додаткові заходи з верифікації змін по мапі, саме тому деякі ділянки стає важко або довго уточнювати. Для інших проектів завжди легко замалювати по ОСІНТу і в них щодня фронт рухається по 3-5 км в обидва боки", — йдеться у повідомленні.

Росіяни підняли прапор в центрі Кіндряшівки Фото: скриншот deepstate map

9 червня DeepState також повідомили про оновлення мапи.

"Ворог окупував Новоолександрівку, а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки", — розповіли аналітики.

Росіяни окупували Новоолександрівку Фото: скриншот deepstate map

Нагадаємо, російські окупаційні війська розпочали активні наступальні дії на село Малинівка Запорізької області з мінімальним використанням військової техніки.

Фокус також писав, що ворожий наступ на Сумщині триває, росіянам вдалося закріпитись у двох селах. Аналітики попередили про "критичну ситуацію" через стрімкий рух окупантів в бік міста.