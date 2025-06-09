ВС РФ зашли в новый населенный пункт на Харьковщине: подробности от РВА (карта)

Российская армия 7 июня зашла в Кондрашовку, что в Харьковской области. У оккупационных военных там нет логистики, они локализованы.

Related video

Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич, пишет "Суспільне".

Кондрашевское направление он характеризует как достаточно активное, российские военные пытаются там продвигаться.

"То, что показывают сейчас DeepState, я бы не называл каким-то там прорывом или подобной терминологией. Там была немногочисленная группа, которая зашла в лесок посередине Кондрашовки. Они локализованы там, у них нет логистики. Это вопрос времени, когда эта группа будет ликвидирована", — говорит глава администрации.

Ситуация на фронте: что говорят в DeepState

Аналитики ранее сообщали, что противник недавно поднимал флаг в центре Кондрашовки с целью создания видимости объективного контроля над селом. По информации подразделений, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов.

"Прореженность линии соприкосновения, которая растет, порождает дополнительные меры по верификации изменений по карте, поэтому некоторые участки становится трудно или долго уточнять. Для других проектов всегда легко зарисовать по ОСИНТу и в них ежедневно фронт движется по 3-5 км в обе стороны", — говорится в сообщении.

Россияне подняли флаг в центре Киндряшевки Фото: скриншот deepstate map

9 июня DeepState также сообщили об обновлении карты.

"Враг оккупировал Новоалександровку, а также продвинулся возле Новосергиевки, Котляровки и Успеновки", — рассказали аналитики.

Россияне оккупировали Новоалександровку Фото: скриншот deepstate map

Напомним, российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на село Малиновка Запорожской области с минимальным использованием военной техники.

Фокус также писал, что вражеское наступление на Сумщине продолжается, россиянам удалось закрепиться в двух селах. Аналитики предупредили о "критической ситуации" из-за стремительного движения оккупантов в сторону города.