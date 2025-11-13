Тема Деркача не розкрита: що найголовніше у справі "Мідас", але поки що залишається в тіні

Про те, що "Енергоатом" контролює нині зрадник держави Деркач, у сфері говорили ще до повномасштабної війни. Ще коли "Енергоатомом" управляв Котін, а Галущенко був віце-президентом.

Обох називали людьми Деркача. Але зв'язок був доволі опосередкований, доказів не було. І, чесно, більше нагадувало конспірологію.

Тепер докази є. В принципі, їх сукупність доволі переконлива.

В схемі фігурує екс-помічник Деркача часів його нардепства — Миронюк. Який нині був радником Галущенка спочатку в Міненерго, потім в Мін'юсті.

Прокурор САП на суді зачитує один з записаних діалогів Цукермана (Шугармен) і Миронюка, де останній припускає, що Галущенко — людина Деркача.

Він так припускає, бо Галущенко поїхав на зустріч з Деркачем, коли його призначили в "Енергоатом". І таких зустрічей "могло бути до 10-ти".

Всі оці дєлішки по відмиванню коштів відбувались в офісі, який належав родині екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. І, я думаю, що "Двушка ушла на Москву", могла уйти саме для Деркача.

Але це — припущення.

Та чесно кажучи, це, як на мене, найважливіше в справі "Мідас".

Звісно, Міндіч — це дуже важливо й яскраво. Це близький друг президента, і поганяло в нього справі смішне — "Карлсон", і НАБУ та САП його вважають організатором схеми.

Проте, як на мене, Деркач, який внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем" і, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, і який у 2020 році вимагав притягнути нашу владу до відповідальності "за втручання в вибори США" — ще яскравіший.

Я думаю, що окрім підозр щодо створення злочинної організації, мають бути паралельно досліджені матеріали на наявність держзради щодо усіх фігурантів. І окремо досліджена роль Деркача, бо, як на мене — тема Деркача не розкрита.

До того ж вже після того, як Чернишов усіх їх "запалив", Міндіч був злий за це на нього. Але, боявся, щоб не виліз в справі саме Деркач, припускаю.

Звісно!!!! СБУ має займати окремо вивченням держзради, а НАБу окремо вести свої кейси. Ні в якому разі не маю на увазі забирати справу в НАБУ. Бо так в нас люблять справи "хоронити". Як мінімум, держзраду мають пропрацювати, бо 2-є міністрів з плівок — Галущенко, Гринкевич — є членами РНБО. І так, це просто жесть, що частина основних фігурантів, включно з Міндічем, вже втекли. Як завжди.

Але це дуже добре, що решта, включно з 3-ма міністрами — ні.

Добре, що їх звільняють. Це необхідний мінімум.

Як і перегляд ролей імпотентних наглядових рад, які лише отримують непогані гроші за фіг пойми що.

Як і має бути, як мінімум, відсторонено керівництво "Енергоатому".

Але, якщо ви ще плануєте зберегти хоча б мінімальну легітимність в очах громадян, то Галущенка, Гринчук, Миронюка, та Чернишова хоч на підвал садіть, аби вони таки не втекли. І тримайте до вироку. Яким би він не був.

Я знаю, що потім нам через висновок ЄСПЛ доведеться їм багато грошів заплатити, але воно того варте. Не колапс же влади під час обвалу фронту влаштувати?

По баблу.

Чому "Енергоатом" заявив, що в них нема збитків від роботи злочинної організації? Думаю, бо збивали відкати Міндіч, Галущенко і ко з компаній і бізнесу, який співпрацював з "Енергоатомом", а не з самої компанії.

Збитки, звісно, є. Бо маржа враховувалась в ціни.

Як злочинне угрупування досягло ситуації на ринку, коли всі тихенько "рішають з ними"? Впевнена, як і всі бариги, використовували прізвище Зеленського, Єрмака, завдяки Міндічу.

По-друге, вони через Галущенка збили практично всіх керівників енергокомпаній, які їм протистояли. Наприклад, керівника Оператора ГТС Сергія Макогона та керівника "Укренерго" Кудрицького. А оцей цирк з підозрою Кудрицькому саме от зараз, імовірно, міг відбутись саме через те, що близилось оголошення підозри по справі "Мідас".

Бо Кудрицький — один з небагатьох, хто їм реально протистояв. Не побоявся, як решта ринку, а реально протистояв.

Цікаво, чи Володимир Зеленський вже побачив, хто насправді провалив захист енергетики, і вибачиться перед Кудрицьким за свої слова: "він не захистив енергетику". Захистити від уражень на 100% неможливо, але все ж, якщо б процесом керувало не злочинне угрупування, шансів трішки більше.

І ще одне по баблу.

Припущення!

Оце от "умови були, що треба занести БЕБ, СБУ і всім силовикам" — може бути не стільки про " занести відкат, щоб їх не чіпали". Ну, тобто не вивести у Швейцарію 6 лямів євро, на які побудувати маєток сестрі, як "Карлсон". А на "зарплати".

Всі ж знають, що в величезній кількості держорганів посадовцям і клеркам доплачують в конвертах? Це точно знає частина громадських активістів, яким посади пропонували. Це як раніше слугам (не знаю, чи зараз це є), тільки от майже всім, хто відповідає за величезні держустанови та компанії чи навіть галузі, але офіційна ЗП у цих людей, як у доставщика Glovo.

Так от, як на мене, саме це — ключ вирішення проблеми. Навіть під час війни. А не вимагати у прем'єрки ці ЗП ще зменшити і офіційно встановити на рівні ЗП доставщика. Це точно дешевше, ніж все одно збирається "каса", але паралельно ще "рішали" собі маєтки набудовують в Козині та Швейцарії.

Так, я вважаю, що саме це принаймні якийсь ключ до вирішення проблеми, а не створення "Уряду національної єдності", прости господи. Бо зараз нормальні люди не йдуть на держслужбу і від неї сахаються.

Думаю, що на вироки (якщо, дай Бог, будуть) чекати нам роками. По Насірову 9 років чекали. А навести хоч якийсь лад в держуправлінні треба б на вчора.

І так, це все дуже печально, бо це послаблює владу, і відповідно, державу перед ворогом, і перед "любими партнерами", які не факт, що за кілька днів не почнуть вимагати нас капітулювати. Знов не почнуть.

І так, на фронті в час цього повного блядства — пздц. Про це — окремо. І вплив на фронт і обороноздатність справи Міндіча — мене турбує найбільше.

