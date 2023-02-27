"Ничего не осталось": наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия (фото)

Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста на прошлой неделе. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.

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Тайский наркоторговец сделал несколько пластических операций на лице, чтобы избежать уголовной ответственности. Благодаря им мужчина хотел выглядеть как кореец. Об этом пишет BBC News.

25-тилетний мужчина даже сменил свое имя с Сеонга Жимина на Сагарата Савангьенга, однако не смог избежать ответственности. Его нашли в жилом комплексе в Бангкоке после трех месяцев поисков.

Правоохранительные органы заявили, что у подозреваемого не осталось ничего от его первоначального внешнего вида. Свидетели описывали преступника как "привлекательного корейского мужчину". В правоохранительных органах отметили, что он планировал таким образом переехать в Южную Корею.

[ + – ] При нем были обнаружены 290 таблеток экстази и 2 кг наркотиков в жидкой форме Фото: Thailand National Police

Мужчина, который был пойман полицией, обвиняется в нелегальном ввозе наркотиков. Ранее он уже был задержан трижды, один раз за нападение, при котором у него были обнаружены 290 таблеток экстази и 2 кг наркотиков в жидкой форме.

Глава полиции Бангкока назвал Сагарата Савангьенга "одной из главных причин эпидемии экстази в Бангкоке". Он также заявил, что этот молодой преступник является настоящим наркобароном, который ввозит экстази из Европы. Шеф полиции заверил, что расследование продолжается и может привести к задержанию других наркодилеров в других странах.

В видеопоказах задержанный заявил, что получал экстази преимущественно из Нидерландов, но он не знает имена людей, с которыми имел дело. Он признался, что заказывал MDMA (наркотическое средство) через Dark Web с помощью криптовалюты.

Напомним, ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла тяжелые наркотики. Знаменитая актриса непредвзято относится к наркотикам, поделившись в 2019 году тем, что, по ее мнению, психоделики — это будущее для лечения психического здоровья.

Также сообщалось, что в Китае рыжие белки помогают полицейским ловить наркоторговцев. Отряд из шести евразийских рыжих грызунов обучен вынюхивать наркотики там, куда не способны добраться собаки.