Контрабандист-невдаха: в Австралії чоловік попався поліції через замовлення їжі на своє ім'я

Правоохоронці виявили, що Мате Стіпінович переховувався в "секретному відсіку" під спа-центром, розташованому на задньому дворі. Поруч із ним був пістолет у пластиковому пакеті на відстані витягнутої руки.

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В Австралії 49-річного Мате Стіпіновича, розшукуваного за передбачувану роль у контрабанді 365 кг кокаїну, було затримано поліцією після замовлення Uber Eats на своє ім'я. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік переховувався упродовж шести тижнів, поки поліція не виявила, що він ховається під підлогою поруч зі спа на задньому дворику під час обшуку будинку в Байфорді, на південь від Перта. Він помилково замовив доставку їжі на своє ім'я, що насторожило детективів, які одразу ж приїхали за адресою його проживання з обшуком.

Співробітники поліції виявили, що Стіпінович переховувався в "секретному відсіку" під спа-центром, розташованому на задньому дворі. Поруч із ним був пістолет у пластиковому пакеті на відстані витягнутої руки. Він був останнім із трійці, спійманої після шеститижневого полювання за підозрою в незаконному обігу наркотиків на території щонайменше двох штатів.

Стіпінович і його ймовірні спільники 36-річний Арістідіс Авлонітіс і 45-річний Карл Вітберн були врятовані 1 лютого після того, як їхній човен перекинувся і затонув в океані. Здавалося, на цьому все і закінчиться, доки 7 лютого у воді не було виявлено чорний пластиковий пакет з упаковками кокаїну загальною вагою близько 40 кг. Співробітники поліції зазначають, що на борту затонулого човна було знайдено 365 кг кокаїну.

За словами поліції, це один із найзначніших випадків арешту наркоторговців у штаті за останні 20 років. Фото: колаж Фокус

Усіх чоловіків звинуватили в контрабанді наркотиків у комерційних обсягах. 23 березня Мате Стіпінович з'явився до суду, але не подав прохання про звільнення під заставу. Він залишиться за ґратами до наступного судового засідання у квітні. За словами Федеральної поліції Австралії, це один із найзначніших випадків арешту наркоторговців у штаті за останні два десятиліття.

Поліція стверджує, що чоловіки підібрали наркотики після того, як їх залишили плавати в океані на іншому судні, після чого їхній човен перекинувся на хвилях. Як і ким кокаїн був поміщений в океан ще розслідується.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що наркодилер перетворився на корейця, щоб втекти від правосуддя. Пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту минулого тижня. Його затримали у житловому комплексі у Бангкоку.