Пытался разбудить: бульдог спас хозяину жизнь, прокусив его палец до кости (фото)

Дэвид Линдсей потерял чувствительность в ногах из-за закупорки двух артерий. Он даже не заметил, что его пес прокусил палец практически до кости. Мужчина мог полностью лишиться своей ноги, если бы вовремя не попал в больницу.

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64-летний Дэвид Линдсей из Кембриджа (Великобритания) проснулся от того, что его бульдог почти отгрыз ему палец на ноге. Об этом рассказывает Daily Mail.

Издание пишет, что пенсионер страдает диабетом. Однажды мужчина так крепко уснул, что не заметил, как потерял чувствительность в ногах из-за закупорки двух артерий. Его жизнь была спасена благодаря бульдогу, который почувствовал что-то неладное и начал будить своего хозяина, прокусив палец на ноге практически до кости.

"Я спал на диване, когда вошла моя жена и закричала: "Дейв, щенок сгрыз тебе палец на ноге!". Но из-за этого я обнаружил, что моя нога совсем онемела, я совсем ничего не чувствую", — вспоминает о случившемся Дэвид.

Жена пенсионера в спешке доставила мужа в больницу, где он пробыл 9 дней Фото: коллаж Фокус

Жена пенсионера в спешке доставила мужа в больницу, где он пробыл 9 дней. Для предотвращения распространения инфекции, вызванной укусом собаки, Дэйву были введены антибиотики через вену. Во время компьютерной томографии его сломанного пальца ноги врачи обнаружили две закупоренные артерии. Это могло вызвать угрозу ампутации всей ноги, если бы не было вовремя восстановлено кровообращение.

"Мы должны смеяться над этим. Щенок оказал мне услугу, пожевав мой палец", — сказал Дейв, у которого раньше не было бульдога.

Британец надеется вернуться домой к своей жене и бульдогу к концу недели.

Ранее Фокус писал, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.

Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.