На аеродромі "Енгельс" помічено Су-35: чому вони не відбили атаку українських дронів

За інформацією спостерігачів, винищувачі часто супроводжують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 під час польотів над Саратовською областю. Тому пасивність Су-35 під час атаки БПЛА виглядає дивно.

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Наприкінці грудня 2024 року на російській авіабазі "Енгельс" було зафіксовано появу тактичної авіації, що викликало питання в аналітиків. Повідомляється про розміщення бомбардувальників Су-34, штурмовиків Су-25 і винищувачів Су-35С — літаків, які зазвичай базуються на аеродромах ближче до лінії фронту. У зв'язку з цим аналітики Defense Express з'ясовували, чому наявність цих винищувачів не запобігла атаці українських БПЛА на російський аеродром.

Автори матеріалу пишуть, що спільнота Tracking 27 січня опублікувала кадри, на яких зафіксовано політ Су-35С у районі авіабази "Енгельс". Також стверджується, що ці винищувачі часто супроводжують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 під час тренувальних польотів над Саратовською областю.

Крім того, супутникові знімки від 7 грудня 2024 року показали наявність на аеродромі щонайменше двох Су-35С, восьми штурмовиків Су-25 і десяти бомбардувальників Су-34.

Попри розміщення цих винищувачів, у січні 2025 року аеродром і його інфраструктура зазнали двох ударів українських дронів, зокрема, по нафтобазі "Кристал", де зберігається паливо для стратегічних бомбардувальників. Удари було завдано 8 і 14 січня, і виникає питання про те, чому винищувачі Су-35С не змогли запобігти цим атакам.

На тлі цих подій аналітики висунули гіпотезу про тимчасове використання аеродрому. На думку експертів, "Енгельс" міг використовуватися як проміжний майданчик для переміщення тактичної авіації, що пояснює появу Су-25, Су-34 і Су-35С. А після атак на нафтобазу російське командування могло залучити винищувачі для посиленого захисту стратегічної авіабази.

Однак поки що немає вичерпних пояснень розміщенню тактичної авіації на "Енгельсі", де зазвичай базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

"Будемо стежити за появою додаткових даних, які зможуть підтвердити цю гіпотезу, або ж сформулювати іншу", — підсумували експерти.

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