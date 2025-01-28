На аэродроме "Энгельс" замечены Су-35: почему они не отразили атаку украинских дронов

По информации наблюдателей, истребители часто сопровождают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 во время полетов над Саратовской областью. Поэтому пассивность Су-35 в ходе атаки БПЛА выглядит странно.

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В конце декабря 2024 года на российской авиабазе "Энгельс" было зафиксировано появление тактической авиации, что вызвало вопросы у аналитиков. Сообщается о размещении бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25 и истребителей Су-35С — самолетов, обычно базирующихся на аэродромах ближе к линии фронта. В связи с этим аналитики Defense Express выясняли, почему наличие этих истребителей не предотвратили атаку украинских БПЛА на российский аэродром.

Авторы материала пишут, что сообщество Tracking 27 января опубликовало кадры, на которых зафиксирован полет Су-35С в районе авиабазы "Энгельс". Также утверждается, что эти истребители часто сопровождают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 во время тренировочных полетов над Саратовской областью.

Кроме того, спутниковые снимки от 7 декабря 2024 года показали наличие на аэродроме как минимум двух Су-35С, восьми штурмовиков Су-25 и десяти бомбардировщиков Су-34.

Несмотря на размещение этих истребителей, в январе 2025 года аэродром и его инфраструктура подверглись двум ударам украинских дронов, в частности, по нефтебазе "Кристалл", где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков. Удары были нанесены 8 и 14 января, и возникает вопрос о том, почему истребители Су-35С не смогли предотвратить эти атаки.

На фоне этих событий аналитики выдвинули гипотезу о временном использовании аэродрома. По мнению экспертов, "Энгельс" мог использоваться как промежуточная площадка для перемещения тактической авиации, что объясняет появление Су-25, Су-34 и Су-35С. А после атак на нефтебазу российское командование могло привлечь истребители для усиленной защиты стратегической авиабазы.

Однако пока нет исчерпывающих объяснений размещению тактической авиации на "Энгельсе", где обычно базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

"Будем следить за появление дополнительных данных, которые смогут подтвердить эту гипотезу, или же сформулировать другую", — подытожили эксперты.

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