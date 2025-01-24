В РФ самолеты Су-34 и Су-25 перебросили на аэродром "Энгельс-2": для чего это понадобилось

По словам украинских аналитиков, самолеты тактической авиации "ВКС РФ" на аэродроме, считающемся одним из главных для стратегической авиации страны-агрессора, выглядят нетипично.

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По состоянию на утро 21 января 2025 года на аэродроме "Энгельс-2" было зафиксировано появление по меньшей мере пяти штурмовиков Су-25, помимо двух Ту-95МС, двух Ту-160, двух Ту-22М3 и по одному Ми-26 и Ил-76. Об этом пишет Defense Express.

В начале декабря 2024 года на аэродроме "Энгельс-2" было зафиксировано в общей сложности девять Су-34, по данным OSINT-аналитика MT_Anderson.

Аэродном "Энгельс-2"

Появление самолетов тактической авиации "ВКС РФ" на аэродроме, считающемся одним из главных для стратегической авиации страны-агрессора, довольно нетипично.

После того как было зафиксировано появление Су-34 на аэродроме "Энгельс-2", появились версии, которые выглядели логичными: россияне оттянули самолеты на отдаленную авиабазу, чтобы "спасти" их от ударов ATACMS, или чтобы провести в безопасном месте работы по техническому обслуживанию авиатехники.

"Но если анализировать в таком ключе, то сразу возникает вопрос о том, почему туда оттащили только девять Су-34, при более чем 120 самолетах этого типа на начало 2024 года. И, собственно, какого рода там можно проводить техническое обслуживание по Су-34, если инфраструктура аэродрома "Энгельс-2" "заточена" как раз под стратегическую авиацию", — говорится в публикации.

Аэродном "Энгельс-2"

Аэродном "Энгельс-2"

Аэродном "Энгельс-2"

Относительно появления Су-25, картина выглядит аналогичным образом: самолет этого типа можно было встретить разве что как музейный экспонат на авиабазе "Энгельс".

Украинские аналитики задаются вопросом относительно целесообразности размещения штурмовиков на этом аэродроме, даже с учетом текущих ударных способностей ВСУ.

Су-25Т, музейный экспонат на аэродроме "Энгельс-2"

Есть мнение, что россияне могли начать перемещать некоторые самолеты тактической авиации на аэродром "Энгельс-2", чтобы создать определенную путаницу для украинских и западных аналитиков. Как варианты – относительно текущего положения тактической авиации или реального состояния своей ударной авиации.

Напомним, что, по словам бывшего пилота американских ВВС, украинские летчики F-16 используют редкие навыки, которые американцы не применяли после "Бури в пустыне".

Также сообщалось, что обломки "шахеда" ударили по многоэтажке в Киевской области — разрушены три этажа.