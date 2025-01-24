У РФ літаки Су-34 і Су-25 перекинули на аеродром "Енгельс-2": для чого це знадобилося

За словами українських аналітиків, літаки тактичної авіації "ВКС РФ" на аеродромі, які вважаються одними із головних для стратегічної авіації країни-агресора, мають нетиповий вигляд.

Related video

Станом на ранок 21 січня 2025 року на аеродромі "Енгельс-2" було зафіксовано появу щонайменше п'яти штурмовиків Су-25, окрім двох Ту-95МС, двох Ту-160, двох Ту-22М3 і по одному Мі-26 та Іл-76. Про це пише Defense Express.

На початку грудня 2024 року на аеродромі "Енгельс-2" було зафіксовано загалом дев'ять Су-34, за даними OSINT-аналітика MT_Anderson.

Аеродромному "Енгельс-2"

Поява літаків тактичної авіації "ВКС РФ" на аеродромі, який вважається одним із головних для стратегічної авіації країни-агресора, досить нетипова.

Після того, як було зафіксовано появу Су-34 на аеродромі "Енгельс-2", з'явилися версії, що виглядали логічними: росіяни відтягли літаки на віддалену авіабазу, аби "врятувати" їх від ударів ATACMS, або ж щоб провести в безпечному місці роботи з технічного обслуговування авіатехніки.

"Але якщо аналізувати в такому ключі, то одразу виникає питання про те, чому туди відтягли тільки дев'ять Су-34, при більш ніж 120 літаках цього типу на початок 2024 року. І, власне, якого роду там можна проводити технічне обслуговування по Су-34, якщо інфраструктура аеродрому "Енгельс-2" "заточена" якраз під стратегічну авіацію", — йдеться в публікації.

Аеродромному "Енгельс-2"

Аеродромному "Енгельс-2"

Аеродромному "Енгельс-2"

Щодо появи Су-25, картина виглядає аналогічним чином: літак цього типу можна було зустріти хіба що як музейний експонат на авіабазі "Енгельс".

Українські аналітики вдаються в питання щодо доцільності розміщення штурмовиків на цьому аеродромі, навіть з урахуванням поточних ударних здібностей ЗСУ.

Су-25Т, музейний експонат на аеродромі "Енгельс-2"

Є думка, що росіяни могли почати переміщати деякі літаки тактичної авіації на аеродром "Енгельс-2", щоб створити певну плутанину для українських і західних аналітиків. Як варіанти — щодо поточного становища тактичної авіації або реального стану своєї ударної авіації.

Нагадаємо, що, за словами колишнього пілота американських ВПС, українські льотчики F-16 використовують рідкісні навички, які американці не застосовували після "Бурі в пустелі".

Також повідомлялося, що уламки "шахеда" вдарили по багатоповерхівці в Київській області — зруйновано три поверхи.