Індійський досвід для ЗСУ: модернізований МіГ-29 здатний нести балістичні ракети

Фахівці інтегрували ракету класу "повітря-земля" Rampage всупереч гострій критиці МіГ-29 з боку індійських же експертів. Як виявилося, застарілий винищувач зберіг бойовий потенціал, отримавши сучасну високоточну зброю.

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Індійські військові інженери зуміли модернізувати старий палубний винищувач МіГ-29К, який у підсумку став платформою для ізраїльських аеробалістичних ракет Rampage. Це озброєння значно підвищує бойовий потенціал літака, оскільки це озброєння здатне вражати цілі на дальності 250 км з надзвуковою швидкістю. Про це 27 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі зазначено, що впровадження цих ракет перетворює парк літаків МіГ-29К на універсальну платформу для виконання складних стратегічних завдань. Причому для інтеграції Rampage індійським інженерам потрібно було провести мінімальні зміни в конструкції літака. Зокрема, модифікували пілони підвіски і оновили бортову проводку, що дало змогу без значних доробок застосувати ракети нового типу.

Коротко про ракету Rampage

Ракета Rampage, розроблена компаніями Israel Aerospace Industries (IAI) і IMI Systems, являє собою високоточну зброю класу "повітря-земля" великої дальності, призначену для завдавання стратегічних ударів.

Ракета оснащена системою наведення Range Extension and Smart Tail (REST), яка по суті є аналогом американської JDAM, завдяки чому зброя поєднує в собі ефективність і оперативну гнучкість. Rampage з імовірністю кругової помилки (CEP) всього 10 метрів може ефективно вражати критично важливі об'єкти інфраструктури, включно з авіабазами, командними центрами, складами боєприпасів і логістичними вузлами.

Таким чином індійські зброярі представили оригінальне рішення, яке фактично дало шанс застарілим літакам залишитися в строю. Цікаво, що індійські фахівці в принципі зважилися на модернізацію МіГ-29К, оскільки раніше експерти жорстко критикували машину.

Індійські МіГ-29К зазнали критики

Індійське аудиторське агентство Comptroller and Auditor General (CAG) ще 2016 року підготувало аналіз недоробок і дефектів закуплених у Росії для експлуатації на авіаносці "Вікрамадітья" корабельних винищувачів МіГ-29К. Згідно з доповіддю, літаки мають серйозні технічні проблеми, включно з дефектами двигунів, планера і системи дистанційного керування кермами.

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У документі також наголошували на низькому рівні контролю якості та сервісного обслуговування з боку російської оборонної промисловості за останні 25 років, попри повне фінансування розробки МіГ-29К індійською стороною.

Незважаючи на виявлені недоліки, індійські ВМС не захотіли відмовлятися від цих винищувачів, вважаючи їх найкращим варіантом для експлуатації на авіаносцях, що фактично свідчить або про некомпетентність військового керівництва, або про подвійні стандарти аналітиків CAG.

Український досвід

У березні минулого року стало відомо, що українські МіГ-29 отримали важливу модернізацію, яка дала змогу Повітряним силам ЗСУ завдавати високоточних ударів по противнику. Йшлося про інтеграцію високоточних авіабомб AASM 250 Hammer. Пізніше з'явилися і перші кадри застосування цієї зброї.

Однак індійське рішення надає літаку більшої ефективності, оскільки ракети Rampage більш грізна зброя. На це звернули увагу оглядачі Defense Express, зазначивши важливість такого досвіду в контексті війни в Україні.

"На цьому моменті хочемо окремо наголосити — Індія змогла таким кардинальним чином поліпшити ударні можливості своїх МіГ-29К насамперед за рахунок тісного оборонного співробітництва з Ізраїлем, який і поставив відповідні аеробалістичні ракети", — наголосили експерти.

Раніше повідомлялося, що більше половини парку російських винищувачів МіГ-29СМТ залишилися іржавіти на авіабазі під Курськом. Літаки так і не дочекалися реалізації програми з модернізації і тепер їхнє майбутнє невизначене.