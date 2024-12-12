Более половины российского парка МиГ-29СМТ остались ржаветь под Курском (фото)

Истребители так и не дождались реализации программы по модернизации и теперь их будущее неопределенно. Среди возможных сценариев – передача самолетов Северной Корее.

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Больше половины парка российских истребителей МиГ-29СМТ остались ржаветь на авиабазе под Курском, что стала ярким примером сложностей, сопровождающих модернизацию старой военной техники. В начале 2000-х годов эти машины должны были стать частью обновленного российского воздушного флота, однако теперь они покрываются ржавчиной, напоминающей о провалах в стратегическом планировании. Об этом 11 декабря сообщили обозреватели Bulgarian Military.

МиГ-29СМТ задумывался как переходное решение, позволяющее продлить срок службы устаревших платформ МиГ-29. Программа модернизации предусматривала улучшение авионики, усовершенствование радаров, увеличение запаса топлива и расширение возможностей вооружения. Однако из-за хронической нехватки финансирования количество модернизированных машин оказалось весьма скромным – лишь около 40–42 единиц. Остальная часть флота либо осталась без изменений, либо фактически вышла из строя.

Ситуация усугублялась фактом использования компонентов 1990-х годов, изначально предназначенных для более старой версии МиГ-29. Это решение ограничивало долговечность самолетов и снижало их боевую ценность.

Согласно данным аналитической платформы Eastern Order of Battle, значительная часть МиГ-29СМТ под Курском простаивает без дела, подвергаясь воздействию коррозии. Попытки модернизации, предпринятые в 2021 году, остались без видимых результатов. Затянувшееся молчание относительно судьбы этих самолетов вызывает вопросы: планируются ли они к восстановлению или окончательно списаны.

Провалы на экспортном рынке и смутное будущее МиГ-29СМТ

Неудачи программы модернизации отразились и на международных продажах. Страны, такие как Алжир, отказались от закупки МиГ-29СМТ, выражая сомнения в надежности и качестве этой модели. Более того, на фоне усиления конкуренции с современными истребителями, такими как Су-35 и Су-57, МиГ-29СМТ оказался в тени.

Таким образом судьба этих машин остается неопределенной. Среди возможных сценариев – передача истребителей союзникам, таким как Северная Корея. Эксперты отмечают, что модернизированный МиГ-29СМТ мог бы значительно усилить авиацию Пхеньяна, которая все еще полагается на модели 1980-х годов.

Альтернативный вариант – использование самолетов как источника запчастей для поддержания боеспособности других МиГ-29. Это логичный шаг, учитывая ограниченные ресурсы России в условиях продолжающегося конфликта в Украине.

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Сделка с врагом: зачем Америка купила 21 российский МиГ-29

Напомним, по информации издания Newsweek, Россия поставит Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на тысячи солдат, которые Пхеньян отправил в поддержку российских войск против Украины. Речь о самолетах, выпущенных около 40 лет назад.