Більше половини російського парку МіГ-29СМТ залишилися іржавіти під Курськом (фото)

Винищувачі так і не дочекалися реалізації програми з модернізації і тепер їхнє майбутнє невизначене. Серед можливих сценаріїв — передача літаків Північній Кореї.

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Більш ніж половина парку російських винищувачів МіГ-29СМТ залишилися іржавіти на авіабазі під Курськом, що стала яскравим прикладом складнощів, які супроводжують модернізацію старої військової техніки. На початку 2000-х років ці машини мали стати частиною оновленого російського повітряного флоту, проте тепер вони вкриваються іржею, що нагадує про провали в стратегічному плануванні. Про це 11 грудня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

МіГ-29СМТ замислювався як перехідне рішення, що дає змогу продовжити термін служби застарілих платформ МіГ-29. Програма модернізації передбачала поліпшення авіоніки, удосконалення радарів, збільшення запасу палива і розширення можливостей озброєння. Однак через хронічний брак фінансування кількість модернізованих машин виявилася досить скромною — лише близько 40-42 одиниць. Інша частина флоту або залишилася без змін, або фактично вийшла з ладу.

Ситуація ускладнювалася фактом використання компонентів 1990-х років, спочатку призначених для старішої версії МіГ-29. Це рішення обмежувало довговічність літаків і знижувало їхню бойову цінність.

Згідно з даними аналітичної платформи Eastern Order of Battle, значна частина МіГ-29СМТ під Курськом простоює без діла, піддаючись впливу корозії. Спроби модернізації, зроблені 2021 року, залишилися без видимих результатів. Тривале мовчання щодо долі цих літаків викликає питання: чи планують їх відновити, чи остаточно списали.

Провали на експортному ринку і неясне майбутнє МіГ-29СМТ

Невдачі програми модернізації позначилися і на міжнародних продажах. Країни, такі як Алжир, відмовилися від закупівлі МіГ-29СМТ, висловлюючи сумніви в надійності та якості цієї моделі. Ба більше, на тлі посилення конкуренції з сучасними винищувачами, такими як Су-35 і Су-57, МіГ-29СМТ опинився в тіні.

Таким чином доля цих машин залишається невизначеною. Серед можливих сценаріїв — передача винищувачів союзникам, таким як Північна Корея. Експерти зазначають, що модернізований МіГ-29СМТ міг би значно посилити авіацію Пхеньяна, яка все ще покладається на моделі 1980-х років.

Альтернативний варіант — використання літаків як джерела запчастин для підтримки боєздатності інших МіГ-29. Це логічний крок, враховуючи обмежені ресурси Росії в умовах триваючого конфлікту в Україні.

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Нагадаємо, за інформацією видання Newsweek, Росія поставить Північній Кореї винищувачі МіГ-29 і Су-27 в обмін на тисячі солдатів, які Пхеньян відправив на підтримку російських військ проти України. Мова про літаки, випущені близько 40 років тому.