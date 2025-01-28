Индийский опыт для ВСУ: модернизированный МиГ-29 способен нести баллистические ракеты

Специалисты интегрировали ракету класса "возду-земля" Rampage вопреки острой критике МиГ-29 со стороны индийских же экспертов. Как оказалось, устаревший истребитель сохранил боевой потенциал, получив современное высокоточное оружие.

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Индийские военные инженеры сумели модернизировать старый палубный истребитель МиГ-29К, который в итоге стал платформой для израильских аэробаллистических ракет Rampage. Это вооружение значительно повышает боевой потенциал самолета, поскольку данное вооружение способно поражать цели на дальности 250 км со сверхзвуковой скоростью. Об этом 27 января сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале отмечено, что внедрение этих ракет превращает парк самолетов МиГ-29К в универсальную платформу для выполнения сложных стратегических задач. Причем для интеграции Rampage индийским инженерам потребовалось провести минимальные изменения в конструкции самолета. В частности, модифицировали пилоны подвески и обновили бортовую проводку, что позволило без значительных доработок применить ракеты нового типа.

Кратко о ракете Rampage

Ракета Rampage, разработанная компаниями Israel Aerospace Industries (IAI) и IMI Systems, представляет собой высокоточное оружие класса "воздух-земля" большой дальности, предназначенное для нанесения стратегических ударов.

Ракета оснащена системой наведения Range Extension and Smart Tail (REST), которая по сути является аналогом американской JDAM, благодаря чему оружие сочетает в себе эффективность и оперативную гибкость. Rampage с вероятностью круговой ошибки (CEP) всего 10 метров может эффективно поражать критически важные объекты инфраструктуры, включая авиабазы, командные центры, склады боеприпасов и логистические узлы.

Таким образом индийские оружейники представили оригинальное решение, которое фактически дало шанс устаревшим самолетам остаться в строю. Любопытно, что индийские специалисты в принципе решились на модернизацию МиГ-29К, так как ранее эксперты жестко критиковали машину.

Индийские МиГ-29К подверглись критике

Индийское аудиторское агентство Comptroller and Auditor General (CAG) еще в 2016 году подготовило анализ недоработок и дефектов закупленных в России для эксплуатации на авианосце "Викрамадитья" корабельных истребителей МиГ-29К. Согласно докладу, самолеты имеют серьезные технические проблемы, включая дефекты двигателей, планера и системы дистанционного управления рулями.

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В документе также отмечались низкий уровень контроля качества и сервисного обслуживания со стороны российской оборонной промышленности за последние 25 лет, несмотря на полное финансирование разработки МиГ-29К индийской стороной.

Несмотря на выявленные недостатки, индийские ВМС не захотели отказываться от этих истребителей, считая их лучшим вариантом для эксплуатации на авианосцах, что фактически свидетельствует или о некомпетентности военного руководства, или о двойных стандартах аналитиков CAG.

Украинский опыт

В марте прошлого года стало известно, что украинские МиГ-29 получили важную модернизацию, которая позволила Воздушным силам ВСУ наносить высокоточные удары по противнику. Речь шла об интеграции высокоточных авиабомб AASM 250 Hammer. Позже появились и первые кадры применения этого оружия.

Однако индийское решение придает самолету большую эффективность, поскольку ракеты Rampage более грозное оружие. На это обратили внимание обозреватели Defense Express, отметив важность такого опыта в контексте войны в Украине.

"На этом моменте хотим отдельно подчеркнуть — Индия смогла таким кардинальным образом улучшить ударные возможности своих МиГ-29К в первую очередь за счет тесного оборонного сотрудничества с Израилем, который и поставил соответствующие аэробаллистические ракеты", — подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что больше половины парка российских истребителей МиГ-29СМТ остались ржаветь на авиабазе под Курском. Самолеты так и не дождались реализации программы по модернизации и теперь их будущее неопределенно.