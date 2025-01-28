В аеропорту Південної Кореї перед зльотом загорівся літак: евакуювали понад 170 людей (відео)

Пожежа почалася у хвостовій частині лайнера. Вогонь швидко поширився в бік фюзеляжу.

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На рейсі авіакомпанії Air Busan, що прямував до Гонконгу з міжнародного аеропорту Кімхе в Південній Кореї, виникла пожежа. Про це повідомляє агентство Yonhap.

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У Бразилії блискавка влучила в літак: пасажир зняв момент на відео

Літак Airbus A321 загорівся у хвості перед зльотом. Усіх 169 пасажирів і сімох членів екіпажу на борту евакуювали на надувних аварійних трапах.

Спочатку пожежники повідомляли, що постраждалих немає, проте пізніше стало відомо, що під час евакуації троє людей дістали безпечні для життя травми.

Причина виникнення пожежі на борту невідома. Правоохоронні органи та місцева влада проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Південній Кореї літак авіакомпанії Juju Air, що прямував зі столиці Таїланду Бангкока, намагався здійснити посадку, коли його винесло за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Муан, і він врізався в бетонну стіну. Загалом загинуло 179 осіб зі 181, які перебували на борту. Вдалося вижити двом членам екіпажу.

Також ми писали, що рейс AC2259, який вилетів із Сент-Джонса, Ньюфаундленд, ледь не зазнав аварії в аеропорту Галіфакса, Канада. У літака виникли проблеми з шасі, він "прослизнув злітно-посадковою смугою на "пристойну" відстань. У підсумку літак зупинився посеред злітно-посадкової смуги. Аеродром було закрито приблизно на 90 хвилин.