У Бразилії блискавка влучила в літак: пасажир зняв момент на відео

Метеорологи кажуть, що удар блискавки у комерційний борт — рідкісне явище, що трапляється не більше одного-двох разів на рік. Цього разу воно сталося на очах в одного з мандрівників.

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Блискавка влучила в пасажирський літак British Airways в аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на півдні Бразилії. Удар блискавки спіймав на камеру пасажир, який чекав на посадку на цей борт, пише FOX Weather.

Пасажир British Airways Бернард Уорр зняв момент, коли блискавка влучила в літак у Бразилії, яким він мав летіти додому у п'ятницю 24 січня. За словами Бернарда, перед тим на літовище налетів "великий шторм" і багато рейсів були затримані, тому він вирішив зафільмувати погодні явища.

"Коли ми дивилися у вікно, було ясно, що поблизу аеродрому б’є блискавка, тож я пішов зробити кілька кадрів", — сказав він.

"Мені пощастило, і удар блискавки стався просто на моїх очах!", — сказав автор ролика.

На відео Уорра видно, як блискавка влучила у літак під час стоянки в аеропорту біля воріт.

За даними Національної метеорологічної служби, в середньому удар блискавки у комерційні борти, як той, що зображений на відео, трапляється один-два рази на рік. Метеорологи зазначили, що подібні борти спроєктовані та побудовані таким чином, щоб витримувати удар блискавки без наслідків.

Однак щоразу після того, як блискавка влучила в літак, він проходить обов'язковий технічний огляд, що може призводити до затримки рейсів.

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