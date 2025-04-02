Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) могла передавати чутливе британське обладнання в РФ, потенційно допомагаючи модернізації російських військових систем. Йдеться про виробника HR Smith Group і його дочірню компанію Techtest, які постачають аерокосмічне обладнання, таке як передавачі, антени та елементи кабін літаків.

Related video

Видання The New York Times 28 березня опублікувало розслідування, де йшлося про те, що, згідно з митними записами, з 2023 до 2024 року Techtest поставила до HAL 118 партій обладнання на суму близько 2 млн доларів, частина якого нібито пізніше опинилася в Росії.

Також у матеріалі вказувалося, що британська аерокосмічна компанія HR Smith Group є постачальником таких компонентів, як передавачі та антени, які HAL нібито передала, російській збройовій організації "Рособоронекспорт", яка перебуває під санкціями.

У звіті підкреслюється конкретний випадок 2 вересня 2023 року, коли Techtest продала дві партії, що містили локаційні передавачі, пульти дистанційного керування, антени та обладнання кабіни, а також вироби, що класифікуються як технології подвійного призначення.

Зазначалося, що дане обладнання могло бути використане у виробництві та модернізації винищувачів Су-30 та індійських Су-30 МКІ.

Реакція індійської сторони

У відповідь Нью-Делі звинуватив The New York Times у неякісній журналістиці, а сама компанія HAL зберігала мовчання, надавши уряду можливість відбиватися від претензій. Зі свого боку компанія HR Smith Group також відкинула звинувачення, заявивши, що її продукція призначалася для пошуково-рятувальних операцій і не мала військового призначення.

Важливо

F-22 вщент розгромив російські Су-30 і Су-35 в імітованих повітряних боях, — ЗМІ

На думку індійської влади, звинувачення є частиною політичної риторики, спрямованої на посилення тиску на Нью-Делі у зв'язку з його економічними та військовими зв'язками з Росією.

"Ми очікуємо, що авторитетні ЗМІ проводитимуть базову перевірку під час публікації таких звітів, що, вочевидь, було упущено в цьому випадку", — заявила індійська сторона.

Нагадаємо, російська Об'єднана авіабудівна корпорація передала ПКС РФ першу цього року партію винищувачів Су-35С, які належать до покоління 4++ і вважаються одними з найсучасніших у російській бойовій авіації.