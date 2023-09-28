В 2025 году на Луну запустят радиотелескоп для поиска сигналов космических Темных веков

Под темными веками подразумевают период времени после Большого взрыва, когда только начинали формироваться первые звезды и галактики.

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В 2025 году на обратную сторону Луны отправят небольшую тестовую миссию для проверки технологии обнаружения радиоволн космических Темных веков за более, чем 13,4 млрд лет. Об этом сообщает Space.com.

Миссия под названием Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night, (LuSEE-Night) представляет собой небольшой радиотелескоп. Проект финансируется НАСА и Министерством энергетики США, в нем также участвуют ученые из нескольких американских университетов.

Под темными веками подразумевают период времени после Большого взрыва, когда только начинали формироваться первые звезды и галактики.

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Об этом периоде известно немного, хотя с помощью телескопа Джеймса Уэбба и пытаются исследовать эту эпоху.

По словам Кайи Ротермунд из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, исследователи ищут потенциальные сигналы Темных веков.

Атмосфера Земли, а также земные радиопомехи заглушают этот слабый сигнал. В качестве решения видят полет на обратную сторону Луны, где нет атмосферы и земного радиошума.

Планируется протестировать технологические разработки, такие как антенны, чтобы выяснить, будут ли они функциональны в условиях температур -170 градусов по Цельсию. На луне ночь длится две недели, поэтому любые лунные миссии должны учитывать это.

Напомним, что запуск миссии НАСА к астероиду "Психея" запланирован через неделю. Миссия мощной ракеты-носителя SpaceX будет уже восьмой по счету. Дебютный запуск состоялся в феврале 2018 года.

Также сообщалось, что Китай планирует строить базы в лунных пещерах.