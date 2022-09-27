У РФ створять Кримський федеральний округ, куди увійдуть усі окуповані території, — ЗМІ

Уповноваженим представником об'єднаної території Криму, Донбасу, Запорізької та Херсонської областей може стати ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

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У Росії хочуть створити новий федеральний округ, куди увійдуть усі захоплені українські території, а саме Крим, а також частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє російське видання "Відомості" з посиланням на власні джерела.

Імовірно, нове територіальне об'єднання має з'явитися після проведення так званих референдумів на окупованих землях України.

Уповноваженим представником Кримського федерального округу може стати колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Близьке до адміністрації президента джерело розповіло журналістам, що рішення щодо Рогозіна ухвалять найближчим часом. Співрозмовник видання підкреслив, що для управління округом потрібен "політичний важкоатлет", оскільки ситуація на захоплених територіях непроста.

За іншою інформацією, можливе призначення Рогозіна пов'язане з тим, що в анексованих регіонах має бути "великий фронт робіт", колишній керівник держкорпорації досі не отримав нову посаду.

Анонімне джерело в "Роскосмосі" повідомило журналістам, що команда Рогозіна поки не готується до переведення на нове місце роботи. Водночас співрозмовник упевнений, що політик хоче здобути посаду уповноваженого представника.

Як уточнюється, зараз куратором захоплених територій від російського уряду є віцепрем'єр країни-агресора Марат Хуснуллін.

Що таке Федеральний округ у Росії

Федеральний округ в РФ — це укрупнена територія, що складається з декількох регіонів.

На сьогодні у Росії існує вісім федеральних округів: Центральний, Північно-Західний, Південний, Північно-Кавказький, Приволзький, Уральський, Сибірський і Далекосхідний.

Уповноважений представник не є керівником для голів суб'єктів, що входять до округу. Він виступає як представник президента РФ і координує роботу територіальних органів федеральної виконавчої влади.

Нагадаємо, псевдореферендуми в "ДНР", "ЛНР", а також в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей розпочалися 23 вересня та завершаться сьогодні, 27 вересня. У Кремлі заявили, що процес анексії українських регіонів не триватиме багато часу. Влада РФ наголошує, що будь-які спроби України повернути після цього окуповані території будуть вважатися атакою на саму Росію.

Фокус також писав, що люди, яких окупанти покликали як "міжнародні спостерігачі" на так звані "референдуми", або прямо працюють на Кремль, або підтримують його політику.