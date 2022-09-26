Прихильники Путіна та пропагандисти: кого Росія покликала "спостерігати за референдумами"

Журналісти ознайомилися з біографіями "міжнародних спостерігачів", які були присутні на псевдореферендумах, і з'ясували, що вони прямо працюють на Кремль або підтримують його політику.

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Журналісти проекту Bihus.info опублікували розслідування, де розповіли, ким є люди, яких Росія представила як міжнародних спостерігачів на псевдореферендумах, що пройшли на окупованих територіях України. З'ясувалося, що вони мають тісні зв'язки з Москвою, деякі відкрито працюють на Кремль.

Діа Надер, Венесуела

Діа Надер була "спостерігачкою" в Запорізькій області. Вона народилася в Лівані, навчалася в московському університеті дружби народів. У 2019 році працювала повіреною в справах посольства Венесуели в Сербії. Тоді вона заявила сербській газеті "Політика" таке: "Косово — історична частина Сербії, як Крим — історична частина Росії". Також вона засуджувала США за агресивну політику.

Роман Блашко, Чехія

Ще один "спостерігач" у Запорізькій області — колишній редактор чеської комуністичної газети Haló noviny та політики Роман Блашко. Він послідовно виступає захисником інтересів Росії. 2014 року написав статтю, де відповідальність за трагедію зі збитим над Донбасом рейсом МН17 поклав на Захід. Пізніше критикував чеський уряд через те, що він зіпсував відносини з РФ. Також Блашко скаржився на те, що в Чехії заблоковані російські пропагандистські ресурси.

Любиця Блашкова, Словаччина

Словацька політологиня Любиця Блашкова перебувала як "спостерігачка" в Луганській області. Вона випускниця Волгоградського педагогічного та Московського педагогічного інститутів, є президентом Словацької асоціації випускників російських і радянських вишів.

Російським ЗМІ Блашкова так прокоментувала участь у "референдумі": "Тільки в єдності велика сила. Нас намагалися роз'єднувати, особливо слов'ян. Сподіваюся, ви покажете іншим слов'янам приклад".

Сонья ван ден Енде, Нідерланди

Громадянка Нідерландів Сонья ван ден Енде також була "спостерігачкою" в Луганській області. Вона відома тим, що активно просуває тези російської пропаганди, наприклад про те, що "фашисти спалили будинок профспілок" в Одесі. У травні цього року брала участь у "престурі" окупованими територіями, який організували росіяни.

Із лютого 2022 Сонья ван ден Енде живе в Росії. Вона стверджувала в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАРС, що вдома на неї чекає "кримінальне переслідування та судовий процес" за підтримку агресора.

Томас Репер, Росія

[ + – ] Томас Репер (ліворуч) і херсонський колаборант Кирило Стремоусов

Німець Томас Репер "спостерігав" за "референдумом" у Херсонській області. Він називає себе німецьким журналістом, проте вже понад 20 років живе в Росії. Спочатку працював у страховій компанії, потім став блогером, у YouTube у нього є канал, у якому він розповідає про підтримку війни з Україною. Репер — найчастіший гість на російських пропагандистських ток-шоу, також він написав комплементарну книгу про президента РФ Володимира Путіна.

Андре Мішель Клод Шанклю, Франція

Француз Андре Мішель Клод Шанклю засвітився як "міжнародний спостерігач" у Донецькій області. Він є президентом некомерційної організації "Колектив Франція — Росія", активний учасник і організатор проросійських мітингів у Франції. Шанклю не приховує своїх симпатій до РФ, публікуючи в соцмережах фото з триколором і георгіївською стрічкою на грудях. Сайт "Миротворець" називає його агентом російських спецслужб.

Заходи, що відбуваються на окупованих територіях, Шанклю називає "референдумами свободи".

Нагадаємо, результати організованих Росією "референдумів" не визнають навіть багато давніх союзників РФ. Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що визнання "референдумів" в Україні суперечило б державним і національним інтересам Сербії. Також це "волевиявлення" суперечить Статуту ООН і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.