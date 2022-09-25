Суперечить усім принципам: Сербія не визнає результатів "референдумів" в Україні

У МЗС заявили, що псевдоголосування суперечить як національним інтересам Сербії, так і міжнародним принципам та нормам.

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Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що його країна не визнає результатів "референдумів" в окупованих регіонах України. Про це повідомляє сербське видання "Політика".

За словами глави МЗС, визнання "референдумів" в Україні суперечило б державним та національним інтересам Сербії. Також це "волевиявлення" суперечить Статуту ООН та загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права. Тому Сербія не може прийняти отриманих результатів.

"З одного боку, наша принципова відданість принципам та нормам міжнародного публічного права, Статуту ООН, а з іншого боку — це повністю суперечило б нашим державним та національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданість принципу непорушності кордонів", — сказав Селакович.

Також у МЗС відповіли на критику підписання угоди з РФ щодо двосторонньої співпраці. Селакович заявив, що його критикують лише ті, хто не читав його. Сам договір був підписаний ще 1996 року і він не стосується політики безпеки. Уряд не бачить в ньому нічого спірного, тому від нього не відмовлятимуться.

Нагадаємо, 23 вересня на окупованих територіях України розпочалися "референдуми" про приєднання до РФ. "Голосування" триватиме 5 днів.

У НАТО заявили, що псевдореферндуми будуть використані як привід для анексії українських територій — це ознака ескалації війни. Також Кремль заявляє, що Росію атакують зброєю Альянсу.