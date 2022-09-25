Противоречит всем принципам: Сербия не признает результаты "референдумов" в Украине

В МИД заявили, что псевдоголосование противоречит как национальным интересам Сербии, так и международным принципам и нормам.

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Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что его страна не признает результаты "референдумов" в оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает сербское издание "Политика".

По словам главы МИД, признание "референдумов" в Украине противоречило бы государственным и национальным интересам Сербии. Также это "волеизъявление" противоречит Уставу ООН и общепризнанным принципам и нормам международного права. Поэтому Сербия не может принять полученные результаты.

"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, Уставу ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранение территориальной целостности и суверенитета и приверженность принципу нерушимости границ", — сказал Селакович.

Также в МИД ответили на критику подписания соглашения с РФ о двухстороннем сотрудничестве. Селакович заявил, что его критикуют только те, кто не читал его. Сам договор был подписан еще в 1996 году и он не имеет отношения к политике безопасности. Правительство не ведет в нем ничего спорного, поэтому от него не будут отказываться.

Напомним, 23 сентября на оккупированных территориях Украины начались "референдумы" о присоединении к РФ. "Голосование" продлится 5 дней.

В НАТО заявили, что псевдореферндумы будут использованы как предлог для аннексии украинских территорий — это признак эскалации войны. Также Кремль заявляет, что Россию атакуют оружием Альянса.