Эскалация войны: Россия использует "референдумы" как предлог для аннексии территорий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Москва после "голосований" на подконтрольных территориях будет утверждать, что Россию атакуют с помощью оружия Альянса.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 сентября заявил, что Россия будет использовать "референдумы" как предлог для аннексии территорий и эскалации конфликта. А после будет утверждать, что с помощью оружия НАТО обстреляли ее территорию, сообщает телеканал CNN.

Однако ответом на это, считает генсек Альянса, будет усиление военной поддержки Украины с целью положить конец в войне и сохранить ее суверенитет.

"Лучший способ положить конец этой войне – еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на каком-то этапе… прийти к решению, приемлемому для Украины и сохраняющему Украину как суверенное, независимое европейское государство", — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники должны быть готовы к тому, что Москва использует фальшивые голосования для дальнейшей эскалации в Украине, но результаты таких "голосований" не имеют легитимности.

"Эти голоса не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют. Это по-прежнему российская военная агрессия против Украины", — подчеркнул генсек.

Заявление Байдена

На организацию псевдореферендумов отреагировал и президент США Джо Байден. Он назвал эти мероприятия бутафорией и подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины.

"Российские "референдумы" — это бутафория, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе устава Организации Объединенных Наций", — заявил Байден.

Ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг дал оценку успешным контратакам ВСУ на Харьковском направлении и заявил, что действия украинской армии были достаточно эффективными. Между тем он предупредил, странам-союзникам нужно готовиться к долгосрочной поддержке Украины, поскольку контрнаступление еще не говорит об окончании войны.

Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия обстреливает гражданские объекты и убивает мирных жителей в Украине, следовательно ведет войну на истребление украинской нации. По словам главы Белого дома, России никто не угрожал, напротив — только Кремль был заинтересован в полномасштабном вторжении в Украину.