Ескалація війни: Росія використовує "референдуми" як привід для анексії територій

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Москва після "голосувань" на підконтрольних територіях стверджуватиме, що Росію атакують за допомогою зброї Альянсу.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 23 вересня заявив, що Росія використовуватиме "референдуми" як привід для анексії територій та ескалації конфлікту. А потім стверджуватиме, що за допомогою зброї НАТО обстріляли її територію, повідомляє телеканал CNN.

Проте відповіддю на це, вважає генсек Альянсу, буде посилення військової підтримки України з метою покласти край війні та зберегти її суверенітет.

"Найкращий спосіб покласти край цій війні — ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на якомусь етапі... прийти до рішення, прийнятного для України і збереження України як суверенної, незалежної європейської держави", — заявив Столтенберг.

За його словами, союзники мають бути готовими до того, що Москва використовує фальшиві голосування для подальшої ескалації в Україні, але результати таких "голосувань" не мають легітимності.

"Ці голоси не мають легітимності і, звичайно, нічого не змінюють. Це, як і раніше, російська військова агресія проти України", — наголосив генсек.

Заява Байдена

На організацію псевдореферендумів відреагував і президент США Джо Байден. Він назвав ці заходи бутафорією і наголосив, що Вашингтон ніколи не визнає українську територію чимось іншим, окрім частини України.

"Російські "референдуми" — це бутафорія, хибний привід для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема статуту Організації Об'єднаних Націй", — заявив Байден.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг дав оцінку успішним контратакам ЗСУ на Харківському напрямку і заявив, що дії української армії були досить ефективними. Тим часом він попередив, що країнам-союзникам потрібно готуватися до довгострокової підтримки України, оскільки контрнаступ ще не говорить про закінчення війни.

Президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія обстрілює цивільні об'єкти та вбиває мирних жителів в Україні, відтак веде війну на винищення української нації. За словами глави Білого дому, Росії ніхто не погрожував, навпаки — лише Кремль був зацікавлений у повномасштабному вторгненні в Україну.