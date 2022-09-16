Ще не кінець війни: у НАТО дали оцінку успішним контратакам ЗСУ у вересні

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що українським військовим також, як і західним союзникам, слід готуватися до суворої зими.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 16 вересня заявив, що контрнаступ Збройних Сил України проти російських військ був досить ефективним, але водночас попередив, що країни мають готуватися до довгострокової перспективи, оскільки це не сигналізує про початок кінця війни. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Звичайно, надзвичайно обнадіює той факт, що українські Збройні сили змогли відвоювати територію, а також завдати удару по тилах російських військ", — сказав Столтенберг радіо ВВС.

Тим часом генсек зазначив, що конфлікт буде довгим, і до цього країнам союзникам потрібно готуватися. За його словами, пріоритетним завданням для Альянсу є військова підтримка для посилення ЗСУ.

"Зима обіцяє бути суворою. Отже, нам треба надати зимове спорядження, зимову форму, генератори, намети, щоб вони змогли діяти взимку", — додав генсек НАТО.

Раніше Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що у зв'язку з постачанням в Україну запаси озброєнь у країнах НАТО зменшилися, тому Альянсу необхідно працювати з оборонною промисловістю, щоб прискорити виробництво споряджень та зброї.

"Підтримка, яку ми надавали Україні, бралася з наших наявних запасів, тому вони зараз знижуються, що означає, що нам потрібно відновити запаси", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня сказав, що повномасштабна війна України з Росією входить у критичну фазу. Водночас він наголосив, що зима стане важким випробуванням і для українських Збройних сил і для України загалом, а також для західних союзників.

Таку риторику щодо оцінок успіхів ЗСУ на початку вересня можна було почути від президента США Джо Байдена. Зокрема, американський президент сказав, що українські військові досягли значного прогресу у війні з Росією, проте їм доведеться пройти ще довгий шлях.