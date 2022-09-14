"Добилися прогресу": Байден прокоментував контрнаступ ЗСУ

Американський президент зазначив, що українські захисники ще мають пройти довгий шлях у війні.

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Президент США Джо Байден прокоментував нещодавній успішний контрнаступ Збройних сил України. За його словами, українські військові досягли значного прогресу, але поки що складно говорити про переломний момент у війні з Росією, передає пресслужба Білого дому.

Американський президент зазначив, що, незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті, українські захисники пройдуть довгий шлях.

"Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що це буде довгий шлях", — заявив Байден.

Раніше, 11 вересня, Байден повідомив журналістам, що знає про перебіг подій у Харківській області, проте тоді американський президент утримався від будь-яких коментарів, оскільки, за його словами, ситуація продовжує розвиватися.

"Так, я знаю, але не зараз про це говоритиму, оскільки ситуація в розвитку", — відповів журналістам Байден.

Нагадаємо, Пентагон розробляє програму підтримки Збройних сил України в середньостроковій і довгостроковій перспективах. Як повідомив телеканал CNN, програма розрахована на найближчі п'ять років після закінчення війни.