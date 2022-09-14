"Добились прогресса": Байден прокомментировал контрнаступление ВСУ

Американский президент отметил, что украинским защитникам еще предстоит пройти долгий путь в войне.

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Президент США Джо Байден прокомментировал недавнее успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные добились значительного прогресса, но пока сложно говорить о переломном моменте в войне с Россией, передает пресс-служба Белого дома.

Американский президент отметил, что несмотря на успехи ВСУ на фронте, украинские защитники пройдут долгий путь.

"Понятно, что украинцы добились значительного прогресса, но я думаю, что это будет долгий путь", — заявил Байден.

Ранее, 11 сентября, Байден сообщил журналистам, что знает о ходе событий в Харьковской области, однако тогда американский президент воздержался от каких-либо комментариев, поскольку, по его словам, ситуация продолжает развиваться.

"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", — ответил журналистам Байден.

Напомним, Пентагон разрабатывает программу поддержки Вооруженных сил Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Как сообщил телеканал CNN программа рассчитана на ближайшие пять лет после окончания войны.