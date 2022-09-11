"Ситуация в развитии": Байден прокомментировал контрнаступление украинских войск

Американский президент отметил, что полностью информирован о ключевых действиях Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден рассказал, что знает об успешном контрнаступлении украинской армии. Однако отказался подробно комментировать ситуацию из-за того, что ситуация нестабильна. Об этом он заявил во время своего выступления в Пентагоне, отвечая на вопрос журналиста.

Однако американский президент отметил, что полностью информирован о ключевых действиях Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на украинском фронте продолжает развиваться.

"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", — сказал он.

Напомним, украинские военные продолжают наступление в Харьковской области и на юге Украины. В Генштабе обещают позже назвать все освобожденные населенные пункты для безопасности украинских военных. Также отмечается, что ВС РФ пытаются усилить свою группировку в оккупированном Херсоне.

В Минобороны РФ показали новую карту боевых действий на территории Украины и большие потери территорий на Харьковском направлении. Судя по отчету оборонного ведомства России, ВС РФ покинули большую часть ранее захваченной территории Харьковской области, а теперь линия фронта проходит по реке Оскол.

В издании Reuters отмечали, что потеря Изюма для российских войск является самым тяжелым поражением России в войне с Украиной со времен отступления из-под Киева. В то же время для Украины такая ситуация является переломным моментом в войне.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские военные освободили около 2 тысяч квадратных километров в ходе контрнаступления.