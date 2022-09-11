"Ситуація в розвитку": Байден прокоментував контрнаступ українських військ

Американський президент зазначив, що повністю поінформований про ключові дії Збройних Сил України.

Президент США Джо Байден розповів, що знає про успішний контрнаступ української армії. Проте відмовився докладно коментувати ситуацію через те, що ситуація є нестабільною. Про це він заявив під час свого виступу в Пентагоні, відповідаючи на запитання журналіста.

Проте американський президент зазначив, що повністю поінформований про ключові дії Збройних Сил України. За його словами, ситуація на українському фронті продовжує розвиватись.

"Так, я знаю, але не зараз про це говоритиму, оскільки ситуація в розвитку", — сказав він.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ у Харківській області та на півдні України. У Генштабі обіцяють пізніше назвати всі звільнені населені пункти для безпеки українських військових. Також зазначається, що ЗС РФ намагається посилити своє угруповання в окупованому Херсоні.

У Міноборони РФ показали нову карту бойових дій на території України та великі втрати територій на Харківському напрямку. Судячи зі звіту оборонного відомства Росії, ЗС РФ залишили більшу частину раніше захопленої території Харківської області, а тепер лінія фронту проходить річкою Оскіл.

У виданні Reuters зазначали, що втрата Ізюма для російських військ є найважчою поразкою Росії у війні з Україною від часів відступу з-під Києва. Водночас для України така ситуація є переломним моментом у війні.

Як розповів президент Володимир Зеленський, українські військові звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів під час контрнаступу.