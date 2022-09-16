Еще не конец войны: в НАТО дали оценку успешным контратакам ВСУ в сентябре

Генсек Альянса Йенс Столтенберг считает, что украинским военным также, как и западным союзникам, следует готовиться к суровой зиме.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 сентября заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины против российских войск было достаточно эффективным, но в то же время предупредил, что страны должны готовиться к долгосрочной перспективе, поскольку это не сигнализирует о начале конца войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по тылам российских войск", — сказал Столтенберг радио BBC.

Тем временем генсек отметил, что конфликт будет долгим, и к этому странам союзникам нужно готовиться. По его словам, приоритетной задачей для Альянса является военная поддержка для усиления ВСУ.

"Зима обещает быть суровой. Так что нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой", — добавил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что в связи с поставками в Украину запасы вооружений в странах НАТО уменьшились, поэтому Альянсу необходимо необходимо работать с оборонной промышленностью, чтобы ускорить производство снаряжений и оружия.

"Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших имеющихся запасов, поэтому они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы",— сказал Столтенберг.

Напомним,генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября сказал, что полномасштабная война Украины с Россией входит в критическую фазу. При этом он подчеркнул, что грядущая зима станет тяжелым испытанием и для украинских вооруженных сил и для Украины в целом, а также для западных союзников.

Подобную риторику относительно оценок успехов ВСУ в начале сентября можно было услышать от президента США Джо Байдена. В частности, американский президент сказал, что украинские военные добились значительного прогресса в войне с Россией, однако им предстоит пройти еще долгий путь.