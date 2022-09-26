Сторонники Путина и пропагандисты: кого Россия позвала "наблюдать за референдумами"

Журналисты ознакомились с биографиями "международных наблюдателей", которые присутствовали на псевдореферендумах, и выяснили, что они либо прямо работают на Кремль, либо поддерживают его политику.

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Журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование, в котором рассказали, кем являются люди, которых Россия представила в качестве международных наблюдателей на псевдореферендумах, прошедших на оккупированных территориях Украины. Выяснилось, что все они имеют тесные связи с Москвой, некоторые открыто работают на Кремль.

Диа Надер, Венесуэла

Диа Надер была "наблюдателем" в Запорожской области. Она родилась в Ливане, училась в московском университете дружба народов. В 2019 году работала поверенной в делах посольства Венесуэлы в Сербии. Тогда она заявила сербской газете "Политика" следующее: "Косово – историческая часть Сербии, как Крым – историческая часть России". Также она осуждала США за агрессивную политику.

Роман Блашко, Чехия

Еще один "наблюдатель" в Запорожской области — бывший редактор чешской коммунистической газеты "Haló noviny" и политики Роман Блашко. Он последовательно выступает защитником интересов России. В 2014 году написал статью, в которой ответственность за трагедию со сбитым над Донбассом рейсом МН17 возлагалась на Запад. Позже критиковал чешское правительство за то, что оно испортило отношения с РФ. Также Блашко жаловался на то, что в Чехии заблокированы российские пропагандистские ресурсы.

Любица Блашкова, Словакия

Словацкий политолог Любица Блашкова находилась в качестве "наблюдателя" в Луганской области. Она выпускница Волгоградского педагогического и Московского педагогического институтов, является президентом Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов.

Российским СМИ Блашкова так прокомментировала участие в "референдуме": "Только в единстве большая сила. Нас пытались рассоединять, особенно славян. Надеюсь, вы покажете остальным славянам пример".

Сонья ван ден Енде, Нидерланды

Гражданка Нидерландов Сонья ван ден Енде также была "наблюдателем" в Луганской области. Она известна тем, что активно продвигает тезисы российской пропаганды, например, о том, что "фашисты сожгли дом профсоюзов" в Одессе. В мае этого года участвовала в "пресс-туре" по оккупированным территориям, который организовали россияне.

С февраля 2022 года Сонья ван ден Енде живет в России. Она утверждала в интервью пропагандистскому агентству ТАСС, что дома ее ждет "уголовное преследование и судебный процесс" за поддержку агрессора.

Томас Репер, Россия

[ + – ] Томас Репер (слева) и херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов

Немец Томас Репер "наблюдал" за "референдумом" в Херсонской области. Он называет себя немецким журналистом, однако уже более 20 лет живет в России. Сначала работал в страховой компании, потом стал блогером, в YouTube у него есть канал, в котором он рассказывает о поддержке войны с Украиной. Репер — частый гость на российских пропагандистских ток-шоу, также он написал комплементарную книгу о президенте РФ Владимире Путине.

Андрэ Мишель Клод Шанклю, Франция

Француз Андрэ Мишель Клод Шанклю засветился в качестве "международного наблюдателя" в Донецкой области. Он является президентом некоммерческой организации "Коллектив Франция — Россия", активный участник и организатор пророссийских митингов во Франции. Шанклю не скрывает своих симпатий к РФ, публикуя в соцсетях фото с триколором и георгиевской лентой на груди. Сайт "Миротворец" называет его агентом российских спецслужб.

Происходящие на оккупированных территориях мероприятия Шанклю называет "референдумами свободы".

Напомним, результаты организованных Россией "референдумов" не признают даже многие давние союзники РФ. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что признание "референдумов" в Украине противоречило бы государственным и национальным интересам Сербии. Также это "волеизъявление" противоречит Уставу ООН и общепризнанным принципам и нормам международного права.