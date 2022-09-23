У Кремлі повідомили, що процес анексії Донбасу та інших територій пройде швидко

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також прокоментував реакцію росіян на мобілізацію. Він назвав її "істеричною та надзвичайно емоційною" і порадив "тверезо" ставитися до інформації з цієї теми.

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Процес офіційного входження Донбасу та інших захоплених територій до складу Російської Федерації після проведення псевдореферендумів пройде оперативно. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Водночас він наголосив, що будь-які спроби України повернути після цього окуповані території вважатимуться атакою на саму Росію.

Пєсков також прокоментував обурення росіян з приводу оголошеної в країні часткової мобілізації та спроби значної частини громадян виїхати за кордон через це.

"Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну та надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення [мобілізації], навіть у перший день, тому що дійсно був брак інформації, що також зрозуміло і зрозуміло. Але, з іншого боку, вже з вчорашнього дня були активовані всі інформаційні довідкові лінії", — наголосив представник Кремля.

За його словами, Міністерство оборони РФ також відповідає на всі питання щодо мобілізації російських громадян.

Пєсков вважає, що росіянам слід "вдумливо і тверезо" ставитись до тієї інформації, яка поширюється в інтернеті на цю тему.

Також, прессекретар Путіна зазначив, що переговорний процес з Україною "затребуваний для досягнення цілей РФ". Водночас зараз немає жодних передумов для цього, додав він.

Нагадаємо, сьогодні на окупованій території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей розпочалися так звані "референдуми" щодо приєднання захоплених регіонів до Росії. Водночас першими відкрилися виборчі дільниці на Далекому Сході Російської Федерації — Сахаліні, Камчатці та Хабаровську, де нібито можуть проголосувати люди, які виїхали з території України. "Голосування" триватиме аж до 27 вересня, а вже 28 вересня мають оголосити попередні результати "плебісцитів".

Фокус також писав про те, що сина "голови" Криму Сергія Аксьонова Олега також мобілізували до російської армії. Як повідомляють пропагандистські пабліки, він поїде воювати на Донбас.