ФСБшники "згоріли на роботі": у центрі Мелітополя вибухнув автомобіль (фото, відео)

Двоє співробітників російської спецслужби їхали в Renault Duster. Внаслідок "хлопка" вони зазнали тяжких поранень, одному відірвало кінцівку.

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У центрі Мелітополя вибухнув автомобіль, яким користувалися російські окупанти. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"За даними очевидців, підірвано автомобіль, яким користувалися ра**сти. Що стосується пасажирів та їх стану, інформація уточнюється", — поінформував градоначальник.

Вибух, за даними радника голови МВС України Антона Геращенка, стався перед парком Горького.

"Точні імена постраждалих не уточнюються. Ними могли бути співробітники ФСБ або окупаційної адміністрації міста", — зазначив він.

Фотографію вибуху автомобіля опублікував у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

"Згоріли прямо на роботі", — підписав він кадр.

Російські воєнкори повідомляють, що у підірваному авто були два співробітники ФСБ. Обидва зазнали тяжких поранень, одному з них відірвало кінцівку. За даними росЗМІ, спрацювала саморобна бомба.

Глава проросійського руху "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов зазначив, що вибухнув автомобіль Renault Duster.

Нагадаємо, що 18 грудня з'явилася інформація про підготовку російських військ до вуличних боїв у Мелітополі. На вулицях міста бачили бетонні конуси.

ЗСУ 13 грудня завдали точних ударів по військових позиціях ворога у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області. За даними українського Генштабу, внаслідок операції у Мелітополі знищили керівний склад 58 армії Росії.

Іван Федоров 21 грудня говорив про зміну "смотрящего" за Мелітополем із Чечні. Після цього до міста відправили чергову партію "кадировців".