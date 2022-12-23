ФСБшники "сгорели на работе": в центре Мелитополя взорвался автомобиль (фото, видео)

Двое сотрудников российской спецслужбы ехали на Renault Duster. В результате "хлопка" они получили тяжелые ранения, одному оторвало конечность.

Related video

В центре Мелитополя взорвался автомобиль, которым пользовались российские оккупанты. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались ра..сты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется", — проинформировал градоначальник.

Взрыв, по данным cоветника главы МВД Украины Антона Геращенко, произошел перед парком имени Горького.

"Точные имена пострадавших не уточняются. Ими могли быть сотрудники ФСБ либо оккупационной администрации города", — отметил он.

Фотографию взрыва автомобиля опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Сгорели прямо на работе", — подписал он кадр.

Российские военкоры сообщают, что во взорванном авто были два сотрудника ФСБ. Оба получили тяжелые ранения, одному из них оторвало конечность. По данным росСМИ, сработала самодельная бомба.

Глава пророссийского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что взорвался автомобиль Renault Duster.

Напомним, что 18 декабря появилась информация о подготовке российских войск к уличным боям в Мелитополе. На улицах города видели бетонные конусы.

ВСУ 13 декабря нанесли точные удары по военным позициям врага в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области. По данным украинского Генштаба, в результате операции в Мелитополе уничтожили руководящий состав 58 армии России.

Иван Федоров 21 декабря говорил о смене "смотрящего" за Мелитополем из Чечни. После этого в город отправили очередную партию "кадыровцев".