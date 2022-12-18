"Готовятся к уличным боям": в центре Мелитополя ставят бетонные заграждения, — мэр

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты расставляют заграждения в "лучших традициях" — посреди центральных улиц и жилых кварталов.

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В центре временно оккупированного Мелитополя российские военные расставляют бетонные конусы. Как сообщил мэр города Иван Федоров, оккупанты почувствовали "запах жареного" и готовятся к уличным боям.

"Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя р***сты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах жареного, что уже готовятся к уличным боям", — написал Федоров в Telegram.

По его словам, россияне в "лучших традициях" расставляют заграждения поближе к гражданским, посреди центральных улиц и жилых кварталов.

Городской глава убежден, что бетонные заграждения российским солдатам не помогут. Скорее наоборот — помешают самим оккупантам убегать с украинской земли.

Между тем, по информации регионального агентства "Риа-Мелитополь", днем 18 декабря в Мелитополе прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, звуки доносились со стороны Молочного лимана, где расположены базы российских захватчиков.

Журналисты отмечают, что оккупанты переместили технику и личный состав ближе к морю, так как в городе стало слишком опасно. Кроме того, во время взрывов в городе были слышны звуки полицейской сирены.

Напомним, по данным журналистов The New York Times, бойцы ВСУ стремятся изолировать и ослабить силы российских оккупантов в Мелитополе и вокруг него. В силу этого есть предположение, что этот город станет следующей крупной зоной боевых действий на юге Украины.

Украинские защитники 13 декабря успешно нанесли удар по позициям оккупантов в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, в результате удара в Мелитополе был уничтожен руководящий состав 58 армии ВС РФ.