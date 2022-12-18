"Готуються до вуличних боїв": у центрі Мелітополя ставлять бетонні загородження, — мер

За словами Івана Федорова, російські окупанти розставляють загородження в "найкращих традиціях" — серед центральних вулиць та житлових кварталів.

Related video

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя російські військові розставляють бетонні конуси. Як повідомив мер міста Іван Федоров, окупанти відчули "запах смаженого" та готуються до вуличних боїв.

"Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя р***сти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах смаженого, що вже готуються до вуличних боїв", — написав Федоров у Telegram.

За його словами, росіяни в "найкращих традиціях" розставляють загородження ближче до цивільних, серед центральних вулиць та житлових кварталів.

Міський голова переконаний, що бетонні загородження російським солдатам не допоможуть. Швидше навпаки, завадять самим окупантам тікати з української землі.

Тим часом, за інформацією регіонального агентства "Ріа-Мелітополь", вдень 18 грудня у Мелітополі пролунала серія вибухів. За словами місцевих жителів, звуки долинали з боку Молочного лиману, де розташовані бази російських загарбників.

Журналісти зазначають, що окупанти перемістили техніку та особовий склад ближче до моря, оскільки у місті стало надто небезпечно. Крім того, під час вибухів у місті було чути звуки поліцейської сирени.

Нагадаємо, за даними журналістів The New York Times, бійці ЗСУ прагнуть ізолювати та послабити сили російських окупантів у Мелітополі та навколо нього. Через це є припущення, що це місто стане наступною великою зоною бойових дій на півдні України.

Українські захисники 13 грудня успішно завдали удару по позиціях окупантів у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок удару в Мелітополі було знищено керівний склад 58 армії ЗС РФ.